Coahuila se colocó en el Top Ten de ventas de vehículos eléctricos e híbridos

Coahuila se ubicó en el Top Ten de ventas de vehículos híbridos y eléctricos durante enero 2026, al ubicarse en el lugar número 10 a nivel nacional, con una venta de 327 unidades, de las cuales 257 fueron híbridas, 45 híbridos plugin y 24 eléctricos.

De acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, las ventas fueron encabezadas por la Ciudad de México con 3,246 unidades, le sigue el Estado de México con 1,821, Nuevo León con 1,538, Jalisco con 1,217, Guanajuato con 590, Puebla con 495, Veracruz con 434, Querétaro con 420, Yucatán con 414 y Coahuila con 327 unidades.

TE PUEDE INTERESAR: Industria textil en México, con salarios debajo de la línea de pobreza: ProDesc

Le siguieron Sinaloa con 309 unidades, Michoacán con 291 y el resto de los estados con 3,068 unidades.

A nivel nacional, los números fueron en enero 2026 una venta en el mercado interno automotor de 14,173 unidades (10,750 híbridos, 2,170 fueron híbridos plugin y 1,253 eléctricos).

Las ventas de enero representaron un crecimineto de 30.25 a tasa anual y representó una participación de mercado de 10.8%, la cual fue la más alta según datos históricos, asimismo tomando solo en cuenta a los vehículos eléctricos la tasa de participación fue de 0.95%.

Los vehículos híbridos representaron el 75.85% de las ventas, el híbrido plugin el 15.31% y los eléctricos el 8.84%.