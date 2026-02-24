Coahuila se mantuvo con la menor informalidad laboral a nivel nacional

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 24 febrero 2026
    Coahuila se mantuvo con la menor informalidad laboral a nivel nacional
    De acuerdo a la información en la entidad se registró una población desocupada de 51 mil 516 personas durante el periodo mencionado. ESPECIAL.

Aunque también se ubicó en el cuarto lugar en Tasa de Desocupación con la variación más alta al cuatro trimestre del año 2025

Coahuila en el cuarto trimestre del año se mantuvo como el estado con la menor Tasa de Informalidad Laboral en el país, aunque también se ubicó como el cuarto en Tasa de Desocupación junto con Jalisco.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI dio a conocer que al 4T25 en Coahuila se registró una Población Ocupada de 1,600,412 personas y una Población Desocupada de 51,516 personas.

TE PUEDE INTERESAR: Cae 5.6% valor de producción de empresas constructoras en diciembre de 2025

La Tasa de Participación que registró al 4T25 fue de 59.7% y la Tasa de Desocupación de 3.1% (está ultima fue la cuarta más alta y presentó el mismo porcentaje de Jalisco, mientras que los tres estados que la superaron fueron Tabasco con 4.2%, Sonora 3.5% y Ciudad de México con 3.3%).

La Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación fue de 8.6%, la Tasa de Presión General en 6.6%, Trabajo Asalariado en 78.5%, Subocupación 5.2%, Condiciones Críticas de Ocupación 32.5%, Tasa de Informalidad Laboral 33.3% (la más baja en el país) y Tasa de Ocupación en el Sector Informal 20.4%.

SALTILLO CON LA MENOR TASA DE INFORMALIDAD LABORAL

El área metropolitana de Saltillo presentó durante el cuatro trimestre del año, la menor Tasa de Informalidad Laboral al registrar 25.8% durante ese periodo.

De acuerdo a la ENOE, el área metropolitana de saltillo al 4T25 presentó una Población Ocupada de 504,265 personas y una Población Desocupada de 16,584 personas; una Tasa de Participación de 60.1% y una Tasa de Desocupación de 3.2%.

La Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación de 6.7%, la Tasa de Presión General 6.0%, la Tasa de Trabajo Asalariado 82.2%, la Tasa de Subocupación 3.5%, la Tasa de Condiciones Crítica de Ocupación 25.7%, la Tasa de Informalidad Laboral 25.8% y la Tasa de Ocupación en el Sector Informal en 17.3%.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
empleos

Localizaciones


Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas
El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?
El incendio ocurrió en un terreno baldío detrás de una gasolinera en la colonia Mirasierra.

Localizan a persona calcinada en predio de Saltillo; permanece sin identificar
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El jugador de Saltillo Soccer buscará un lugar dentro del Club de Futbol Monterrey.

Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
Primeras planas de medios nacionales en puestos de periódicos destacan el operativo en torno a El Mencho.

La CIA le dio a México información ‘decisiva’ para localizar al ‘Mencho’
El presidente Trump ha afirmado que los aranceles beneficiarán al sector manufacturero estadounidense y crearán empleos en fábricas, aunque muchos economistas han cuestionado estas afirmaciones.

El gobierno de Trump actúa con rapidez para reestructurar su programa de aranceles