Coahuila se mantuvo con la menor informalidad laboral a nivel nacional

Coahuila en el cuarto trimestre del año se mantuvo como el estado con la menor Tasa de Informalidad Laboral en el país, aunque también se ubicó como el cuarto en Tasa de Desocupación junto con Jalisco.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI dio a conocer que al 4T25 en Coahuila se registró una Población Ocupada de 1,600,412 personas y una Población Desocupada de 51,516 personas.

TE PUEDE INTERESAR: Cae 5.6% valor de producción de empresas constructoras en diciembre de 2025

La Tasa de Participación que registró al 4T25 fue de 59.7% y la Tasa de Desocupación de 3.1% (está ultima fue la cuarta más alta y presentó el mismo porcentaje de Jalisco, mientras que los tres estados que la superaron fueron Tabasco con 4.2%, Sonora 3.5% y Ciudad de México con 3.3%).

La Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación fue de 8.6%, la Tasa de Presión General en 6.6%, Trabajo Asalariado en 78.5%, Subocupación 5.2%, Condiciones Críticas de Ocupación 32.5%, Tasa de Informalidad Laboral 33.3% (la más baja en el país) y Tasa de Ocupación en el Sector Informal 20.4%.

SALTILLO CON LA MENOR TASA DE INFORMALIDAD LABORAL

El área metropolitana de Saltillo presentó durante el cuatro trimestre del año, la menor Tasa de Informalidad Laboral al registrar 25.8% durante ese periodo.

De acuerdo a la ENOE, el área metropolitana de saltillo al 4T25 presentó una Población Ocupada de 504,265 personas y una Población Desocupada de 16,584 personas; una Tasa de Participación de 60.1% y una Tasa de Desocupación de 3.2%.

La Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación de 6.7%, la Tasa de Presión General 6.0%, la Tasa de Trabajo Asalariado 82.2%, la Tasa de Subocupación 3.5%, la Tasa de Condiciones Crítica de Ocupación 25.7%, la Tasa de Informalidad Laboral 25.8% y la Tasa de Ocupación en el Sector Informal en 17.3%.