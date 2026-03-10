Coahuila se ubicó en el décimo lugar en ventas de eléctricos e híbridos

Coahuila se ubicó en el periodo enero-febrero 2026 en el décimo lugar en venta de vehículos híbridos y eléctricos en el país, con una comercialización de 665 unidades durante ese periodo.

De acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), las ventas en el periodo enero-febrero 2026, las encabezó la CDMX con 6,538 unidades, le sigue Edomex con 3,577, Nuevo León 3,167, Jalisco 2,312, Guanajuato 1,127, Puebla 943, Querétaro 820, Veracruz 799, Yucatán 757 y Coahuila con sus 665 unidades.

Le siguen Sinaloa con 620 unidades, Michoacán con 593 y el resto de las entidades aportaron 5,891 unidades. Asimismo al mes de febrero, la CDMX, Edomex, NL y Jalisco representaron el 56.1% de las ventas de este tipo de vehículos.

En el caso de las ventas de enero-febrero, éstas fueron de 27,809 unidades y significó un crecimiento de 31.6%, un 72.98% correspondió a vehículos híbridos, los híbridos plug-in fueron 14.15% y los eléctricos un 12.87%.

En el caso especifico de febrero, según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, en el caso de Coahuila se vendieron 333 unidades y de ellas, 272 fueron híbridos, 32 híbridos plug-in y 29 eléctricos.