Coca-Cola gana 8 mil 349 millones de dólares en el primer semestre, un 17% más interanual

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    Coca-Cola gana 8 mil 349 millones de dólares en el primer semestre, un 17% más interanual
    El volumen global de ventas de bebidas aumentó un 5 en el último trimestre, con avances en todos los segmentos operativos, y el beneficio por acción creció un 16%. ESPECIAL.
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Coca-Cola prevé un crecimiento de los ingresos orgánicos de alrededor del 5%, frente a la previsión anterior

NUEVA YORK.- La multinacional de refrescos estadounidense Coca-Cola anunció este martes un beneficio neto de 8 mil 349 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el aumento de sus ventas, lo que le llevó además a mejorar sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

Solo en el segundo trimestre del año, hasta el 3 de julio, la compañía alcanzó los 4 mil 425 millones de dólares de beneficio, un 16% más interanual.

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Los ingresos también crecieron respecto a los del año pasado. En los primeros seis meses, la compañía ingresó 25 mil 852 millones de dólares, un 9% más interanual, y en el segundo trimestre facturó 13 mil 380 millones de dólares, un 7% más.

Para el año completo, Coca-Cola proyecta un crecimiento comparable de las ganancias por acción de entre el 9% y el 10%, lo que supone una mejora respecto a la horquilla entre el 8% y el 9% estimada en sus anteriores cuentas.

“Hemos vuelto a registrar un trimestre sólido gracias a que nos hemos mantenido atentos a las necesidades cambiantes de nuestros consumidores y clientes”, afirmó Henrique Braun, consejero delegado de Coca-Cola.

Braun apuntó que a pesar de “un panorama de consumo dinámico» la compañía está aprovechando sus marcas para «ganar cuota de valor y crecer sus ingresos”, así como sus inversiones a largo plazo.

A la apertura de Wall Street, las acciones de la compañía subían más de un 6%.

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