Compras navideñas en Saltillo aumentarán ventas en un 20%; esperan 12 mil 500 mdp

Por las compras navideñas, el sector comercio espera un crecimiento de 15 a 20% en las ventas y una derrama económica de 12 mil 500 millones de pesos, señaló el presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez.

Agregó que es hasta después del 12 de diciembre cuando se da con más fervor las compras navideñas, las ventas repuntan en los comercios de todos los giros.

“La pérdida de empleo que ha habido este año, la hemos sorteado bien porque se despiden de algunas empresas que son grandes, y hay otras empresas que necesitan ese personal, ha habido un acomodo y por eso no lo hemos resentido en la región”, aseguró.

Asimismo, el presidente de la Canaco Saltillo, indicó que también esta temporada el sector comercio estará generando 3 mil empleos temporales durante dos o tres semanas para que apoyen durante estas fechas, durante diciembre y enero.

Por otra parte, habló del operativo de seguridad que se realizó durante el Buen Fin, donde se presentó un saldo blanco con el apoyo de la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y la Policía Municipal, operativo que debe continuar ahora con la entrega de aguinaldos y las compras navideñas.