CONCANACO SERVYTUR alerta a negocios familiares sobre nuevas reglas antilavado

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    CONCANACO SERVYTUR alerta a negocios familiares sobre nuevas reglas antilavado
    Las nuevas reglas perfeccionarán la configuración de las Actividades Vulnerables y detallarán las obligaciones de los sujetos obligados, incluyendo nuevos formatos del SAT. ESPECIAL

Las reglas de carácter general se publicarán antes del 16 de julio, la última pieza del nuevo marco de prevención de lavado de dinero

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hizo un llamado urgente a los negocios familiares y empresas en México que realizan actividades vulnerables a prepararse ante nuevas reglas antilavado.

De acuerdo a lo que informó, a través de un comunicado, esta publicación constituye la última pieza del nuevo marco normativo antilavado, esto luego de que en julio de 2025 entró en vigor la reforma a la LFPIORPI, y el 27 de marzo de 2026 se publicó la reforma a su Reglamento.

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Las reglas de carácter general que se esperan completarán la arquitectura de cumplimiento, definiendo los criterios prácticos que hacen exigibles las obligaciones de los sujetos obligados.

Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación de nuevos formatos y modelos para la inscripción en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) del SAT, aplicables a mediadores privados y estructuras jurídicas como fideicomisos.

Por otro lado, añadió que se incorpora un aviso de 24 horas para operaciones intentadas o sospechosas; los negocios deben anticipar la actualización de sus políticas, manuales y sistemas de cumplimiento.

“El cumplimiento de esta normativa es una herramienta de seguridad y protección para los negocios familiares frente a prácticas ilegales. La Confederación recomienda a los sujetos obligados anticipar la actualización de sus políticas, manuales y sistemas de cumplimiento, a fin de evitar contingencias y sanciones una vez publicadas las reglas”, indicó el organismo empresarial.

Asimismo aseguró que estará atenta a la publicación en el DOF para informar a los 5.2 millones de negocios que representa sobre las implicaciones operativas de este nuevo marco regulatorio..

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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