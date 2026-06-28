CONCANACO SERVYTUR alerta a negocios familiares sobre nuevas reglas antilavado

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hizo un llamado urgente a los negocios familiares y empresas en México que realizan actividades vulnerables a prepararse ante nuevas reglas antilavado.

De acuerdo a lo que informó, a través de un comunicado, esta publicación constituye la última pieza del nuevo marco normativo antilavado, esto luego de que en julio de 2025 entró en vigor la reforma a la LFPIORPI, y el 27 de marzo de 2026 se publicó la reforma a su Reglamento.

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Las reglas de carácter general que se esperan completarán la arquitectura de cumplimiento, definiendo los criterios prácticos que hacen exigibles las obligaciones de los sujetos obligados.

Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación de nuevos formatos y modelos para la inscripción en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) del SAT, aplicables a mediadores privados y estructuras jurídicas como fideicomisos.

Por otro lado, añadió que se incorpora un aviso de 24 horas para operaciones intentadas o sospechosas; los negocios deben anticipar la actualización de sus políticas, manuales y sistemas de cumplimiento.

“El cumplimiento de esta normativa es una herramienta de seguridad y protección para los negocios familiares frente a prácticas ilegales. La Confederación recomienda a los sujetos obligados anticipar la actualización de sus políticas, manuales y sistemas de cumplimiento, a fin de evitar contingencias y sanciones una vez publicadas las reglas”, indicó el organismo empresarial.

Asimismo aseguró que estará atenta a la publicación en el DOF para informar a los 5.2 millones de negocios que representa sobre las implicaciones operativas de este nuevo marco regulatorio..