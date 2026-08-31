Concluye remodelación del restaurante Don Artemio en Saltillo

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    Concluye remodelación del restaurante Don Artemio en Saltillo
    Fue en 2025 que Don Artemio fue incluido en la Guía MB100 2026, convirtiéndose en el único restaurante de Coahuila entre los mejores de México. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Lo último fue un nuevo mural escultórico realizado con piso de barro que se suma al patrimonio cultural de la ciudad

El empresario restaurantero, Juan Ramón Cárdenas Cantú, indicó que con el mural escultórico realizado con piso de barro de Saltillo, concluye la remodelación que desde hace siete años se inició en Don Artemio.

“Primero remodelamos la Cava del Desierto, el salón El Telar, después remodelamos el patio y las fachadas que representan a Coahuila, una fachada representa las haciendas de Coahuila y la otra fachada que es de puro ladrillo para honrar al centro de la ciudad y también develamos un candil alusivo de los telares, haciendo referencia a la historia de nuestra industria textil que fue tan fuerte en Saltillo y que dentro de ella está el Sarape”, dijo.

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Ahora con la conclusión de la remodelación, comentó que están muy contentos porque se suma al patrimonio cultural de la ciudad un nuevo mural escultórico realizado por el artista, Alejandro Fuentes Quesada y su hermana, Avelina Fuentes (que reside en París) y del arquitecto, Luis González Díaz de León.

“Es un mural escultórico realizado con piso de barro de Saltillo, conocido como Saltillo Tile, con este material tan sencillo, tierra cocida elevarlo a un arte contemporáneo, el mural refleja nuestro territorio, Saltillo con los cañones de la Sierra de Arteaga que están cerca de nuestro territorio”, aseguró.

Aunque se reservó el monto de la inversión que se realizó en Don Artemio, añadió que la última remodelación fue el comedor principal, pero todos estos trabajos arrancaron desde hace siete años, mismos que han logrado concluir.

Por otra parte, sobre los restaurantes que tiene en Texas, dijo que siguen trabajando con los dos, los cuales son Dos Mares y Don Artemio.

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