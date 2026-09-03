Confianza de las y los consumidores de México se mantiene sin cambios por primera vez en 2026

A tasa mensual el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró un alza de 1.0 puntos con respecto a julio de 2026, manteniendo la racha de tres meses de aumentos en 2026 (junio, +0.4 puntos; julio +1.1 puntos).

El Indicador de Confianza del Consumidor registró una nula variación anual (0.0 puntos) en agosto de 2026 después de registrar variaciones negativas en los anteriores siete meses del año de manera ininterrumpida con respecto a 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

El ICC registra las respuestas de los consumidores sobre sus expectativas en torno a la economía de México, y ante la pregunta sobre la situación económica del país esperada dentro de 12 meses se registró la caída más amplia de 2.2 puntos, registrando un puntaje de 45.8 puntos, que significa un panorama de cautela o pesimismo de los y las consumidoras.

A esta baja le siguió el cuestionamiento sobre la situación económica de México comparada con la de hace un año, que cayó -0.9 puntos, con un puntaje de 40.1 puntos y también dentro del panorama pesimista o de preocupación.

SALIR DE VACACIONES Y EMPLEO ES LO QUE MÁS PREOCUPA AL CONSUMIDOR DE MÉXICO

Los indicadores complementarios de confianza que registró el Inegi con mayores bajas en agosto fueron sobre las posibilidades para salir de vacaciones en los próximos 12 meses, obteniendo un puntaje de 36.9, con una caída anual de 1.3 puntos y dentro del pesimismo de la población mexicana.

Asimismo, la situación sobre el empleo en México es la otra preocupación, pues este indicador complementario del ICC obtuvo una calificación de 45.4 puntos y una caída de 2.2 puntos a tasa anual en el octavo mes de 2026.