Se generarán este fin de semana hasta un 35% de las ventas por el Día de la Madre

Hasta un 35% de las ventas que se generan por la celebración del Día de las Madres se estará presentando este fin de semana, señaló el director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez, quien añadió que para el sector comercio los días más fuertes de ventas serán este viernes y sábado.

Añadió que toda esta semana será buena para el sector comercio y de servicios, pues desde que inició empezaron las compras con motivo de la celebración del Día de la Madre que se estará festejando este domingo.

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Sin embargo, añadió que para el sector comercio los días más fuertes de ventas por la celebración del Día de la Madre serán este viernes y sábado, de hecho, estimó que esos dos días pueden generar entre un 30 a 35% del total de ventas por está celebración, mientras que para el sector restaurantero será durante todo el fin de semana.

Recientemente, Rodríguez Saade comentaba que por esta celebración esperaban una derrama económica de 210 millones de pesos, aunque la cantidad sería un 20% inferior a la que se presentó el año pasado, cuando fuero 260 millones de pesos.

Lo anterior debido a la disminución en ventas que este año se ha presentado en el sector comercio durante el año, no obstante, como quiera son fechas buenas y generan una curva importante de ventas para el sector comercio, en particular para zapaterías, florerías, tiendas de artículos de tecnología, celulares, pantallas y demás.