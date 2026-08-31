Prohibirían circulación de autos chinos en Estados Unidos, aunque hayan sido comprados en México

Una de las senadoras encargadas de esta propuesta de bloqueo es la demócrata Elissa Slotkin que sostuvo que “China está subsidiando sus coches con la intención específica de vender más barato que todos los demás vehículos del mercado para dejarlos fuera del negocio”.

El periódico The New York Times (NYT) publicó un reportaje donde revela que dos legisladores en Estados Unidos impulsan medidas para bloquear la entrada de automóviles chinos (o con componentes chinos) a territorio estadounidense por representar una competencia “desleal” en términos mercantiles y por afectar la ciberseguridad nacional, a pesar de haber sido comprados legalmente en México o Canadá.

Slotkin añadió que en su estado natal (Míchigan) existen 450 mil empleos vinculados a la industria automotriz, por lo que considera que la situación representa un asunto crítico de seguridad económica.

Para frenar esta amenaza, los senadores Bernie Moreno (republicano) y Elissa Slotkin impulsan la Ley de Seguridad de Vehículos Conectados de 2026. Esta propuesta busca prohibir permanentemente la venta en Estados Unidos de vehículos conectados a internet provenientes de China (así como de Irán, Corea del Norte y Rusia). De aprobarse esta ley, se vetaría a cualquier fabricante de autos que disponga con más del 15% de propiedad china, prohibiendo su software en un año y su hardware para 2030.

RESIDENTES DE MÉXICO O CANADÁ EN EU QUEDARÍAN BLOQUEADOS

Un aspecto clave de la iniciativa legislativa es su alcance transfronterizo: se prohibirá estrictamente el ingreso a territorio estadounidense de vehículos chinos, incluso a residentes de México o Canadá que los hayan comprado de forma legal en sus países, imposibilitándoles cruzar la frontera en estos automóviles aun para viajes de un solo día.

ECONOMÍA DE MERCADO CHINA DESPLAZA PRODUCTOS DE EU

En cuanto a las ventajas de precio, el artículo del NYT aclaró que estas medidas también buscan contrarrestar las eficiencias estructurales de las marcas chinas: integración vertical profunda, control de sus propios proveedores, automatización avanzada en plantas, menores costos de investigación y plazos de pago a proveedores de hasta 155 días, lo que les genera liquidez sin intereses.

Además, los fuertes subsidios que reciben las automotrices chinas por parte del gobierno chino es ha sido considerado como una practica “desleal” en el mercado del sector automotriz.

CIBERSEGURIDAD ANTE RIESGOS NACIONALES DE ESTADOS UNIDOS