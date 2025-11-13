Construirán en Piedras Negras un hotel dual brand; contará con 168 habitaciones

Con una inversión de 350 millones de pesos, el próximo año iniciará la construcción de un hotel dual brand en Piedras Negras, el cual contará con 168 habitaciones y estará listo para el primer trimestre de 2027.

El director de American Hotels Group, Juan Carlos Saade Talamás dijo que todavía no definen la marca, toda vez que están en pláticas con tres, pero será un hotel dual brand y su construcción iniciará el segundo trimestre de 2026 para terminar el primer trimestre de 2027.

Es el primer hotel que tendrán en Piedras Negras y decidieron realizar la inversión en este municipio porque “Es de las fronteras que tiene mucho potencial tanto industrial como económico y seguridad, está muy seguro ahí, es frontera, hay mucho empuje con las carreteras y con todo el tráfico que va par allá”.

Asimismo será el hotel número 16 de American Hotels Grup, toda vez que el número 15 es el hotel dual brand que están construyendo en Santa Catarina y que lleva un avance del 30 por ciento.

Saade Talamás indicó que con las diferentes propiedades con las que cuenta American Hotels Group están generando mil empleos, aunque de ellos, 950 corresponde a las generadas en el sector hotelero.

Finalmente sobre la clínica que se tendrá en bulevar V. Carranza y la calle Canadá, comentó que ya está en cimientos y estará lista para el primer trimestre de 2027, contará con 30 consultorios, cuatro quirófanos y 25 camas.