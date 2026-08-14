Consumo de familias mexicanas se estancó en el mes de julio: Inegi

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    Consumo de familias mexicanas se estancó en el mes de julio: Inegi
    Los hogares mexicanos todavía consumen más que hace un año, pero el avance mensual habría desaparecido en julio. CUARTOSCURO.

El ligero aumento en el desempeño de este indicador durante junio se debió en parte por el Mundial, torneo que extendió su duración hasta julio

CDMX. El gasto en bienes y servicios de las familias en México repuntó 0.2% en junio y se estancó en julio, informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), medición que observa de forma anticipada el desempeño de la adquisición de bienes y servicios de las familias mexicanas, en el séptimo mes del año no tuvo mayor variación frente a junio.

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Esto trascendió luego de la celebración del Mundial de Futbol 2026, que incluyó la realización de 13 juegos en territorio nacional, incluyendo los enfrentamientos de la selección mexicana.

El organismo autónomo señaló que en el sexto mes del año el gasto de los hogares avanzó 0.2 por ciento frente a mayo, dato que tuvo una revisión al alza, luego de que anteriormente se estimó en 0.15 por ciento.

No obstante, el efecto de la justa deportiva no se amplió hasta el séptimo mes.

“Aunque el consumo privado seguiría creciendo respecto al año pasado, el ritmo es moderado y refleja una recuperación que pierde fuerza”, señaló ¿Cómo vamos México? en un mensaje publicado en la red social X.

En su medición anual, el IOCP observó un avance de 2.2 por ciento en el séptimo mes de 2026, mientras que en junio se ubicó en 2.5 por ciento.

Cabed destacar que durante junio las ventas comparables de los agremiados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) decrecieron 1.6% en términos nominales, en plena celebración mundialista.

Por otro lado el miércoles comunicó que en julio los ingresos comparables de sus tiendas asociadas crecieron apenas 1% de forma nominal, avance que es el segundo menor para un mes de julio desde el 2014.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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