Consumo de familias mexicanas se estancó en el mes de julio: Inegi

CDMX. El gasto en bienes y servicios de las familias en México repuntó 0.2% en junio y se estancó en julio, informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), medición que observa de forma anticipada el desempeño de la adquisición de bienes y servicios de las familias mexicanas, en el séptimo mes del año no tuvo mayor variación frente a junio.

TE PUEDE INTERESAR: Se perfila Juan Carlos López Villarreal como nuevo presidente del INA

Esto trascendió luego de la celebración del Mundial de Futbol 2026, que incluyó la realización de 13 juegos en territorio nacional, incluyendo los enfrentamientos de la selección mexicana.

El organismo autónomo señaló que en el sexto mes del año el gasto de los hogares avanzó 0.2 por ciento frente a mayo, dato que tuvo una revisión al alza, luego de que anteriormente se estimó en 0.15 por ciento.

No obstante, el efecto de la justa deportiva no se amplió hasta el séptimo mes.

“Aunque el consumo privado seguiría creciendo respecto al año pasado, el ritmo es moderado y refleja una recuperación que pierde fuerza”, señaló ¿Cómo vamos México? en un mensaje publicado en la red social X.

En su medición anual, el IOCP observó un avance de 2.2 por ciento en el séptimo mes de 2026, mientras que en junio se ubicó en 2.5 por ciento.

Cabed destacar que durante junio las ventas comparables de los agremiados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) decrecieron 1.6% en términos nominales, en plena celebración mundialista.

Por otro lado el miércoles comunicó que en julio los ingresos comparables de sus tiendas asociadas crecieron apenas 1% de forma nominal, avance que es el segundo menor para un mes de julio desde el 2014.