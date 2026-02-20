Corte Suprema de EU anula aranceles; Trump declaró que es una ‘desgracia’ de decisión

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, asestándole una importante derrota en un tema crucial de su agenda económica.

La decisión, tomada con 6 votos a favor y 3 en contra, se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios gravámenes “recíprocos” que impuso a casi todos los países.

La mayoría de los jueces concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer gravámenes, lo que incluye los aranceles. “Los redactores de la Constitución no depositaron ninguna parte del poder tributario en el Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del máximo tribunal, John Roberts.

Trump calificó a la decisión de la mayoría como “una desgracia” cuando fue notificado en su reunión matutina con varios gobernadores, según una persona con conocimiento directo de la reacción del mandatario y que declaró bajo condición de anonimato para hablar de una conversación privada.

Ante los medios de comunicación el mandatario declaró que los aranceles se mantendrán pero utilizando otras tarifas, anunciando que aplicará una gravámen global del 10% a las importaciones que entren a Estados Unidos.

Trump declaró que la Corte no abordó si las empresas podrían obtener reembolsos por los miles de millones que, en conjunto, han pagado en aranceles. Muchas compañías, entre ellas Costco, la cadena de grandes almacenes, ya han acudido a tribunales inferiores para reclamar devoluciones.

Hasta diciembre, el Tesoro había recaudado más de 133 mil millones de dólares de los gravámenes a las importaciones que el presidente impuso en virtud de los poderes de emergencia, según datos federales.

El presidente republicano se ha pronunciado con fuerza sobre el caso, al calificarlo como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y afirmar que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país. Pero la oposición legal cruzó el espectro político al incluir a grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Pero el gobierno de Trump argumentó que una ley de 1977 que permite que el presidente regule las importaciones durante emergencias también le permite fijar aranceles. Otros presidentes han utilizado la ley decenas de veces, a menudo para imponer sanciones, pero Trump ha sido el primer presidente en invocarla para gravar las importaciones.

“Y el hecho de que ningún presidente haya encontrado nunca ese poder en la IEEPA es una evidencia sólida de que no existe”, escribió Roberts, usando el acrónimo en inglés de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

DEMANDAS CONTRA ARANCELES DE EMPRESARIOS Y AUTORIDADES

Como consecuencia, se produjo una serie de demandas, entre ellas, un caso presentado por una docena de estados mayoritariamente de tendencia demócrata, y otros interpuestos por pequeñas empresas de la coalición “Nosotros pagamos las tarifas” (We Pay the Tariffs).

Esta coalición de más de 800 pequeños empresarios realizaron una declaratoria que celebra la decisión de la Corte Suprema debido a que esto responde a sus exigencias por el alto costo que han pagado por medio de préstamos, cancelando expansiones y “congelando contrataciones”, así como la pérdida de sus ahorros.

“Pero una victoria legal carece de sentido sin un alivio real para las empresas que pagaron estos aranceles. La única línea de acción responsable del gobierno ahora es establecer un proceso de reembolso rápido, eficiente y automático que devuelva el dinero de los aranceles a las empresas que lo pagaron”, precisó la coalición.

Sostuvieron que no hay tiempo ni recursos para esperar un reembolso dentro de dos o tres años ya que no supondría un “alivio significativo para una empresa que lucha por mantener la nómina hoy”.

“Para muchos, un reembolso oportuno marca la diferencia entre recontratar a los trabajadores, restablecer los salarios y reinvertir en el crecimiento, o cerrar definitivamente. Los reembolsos deben ser rápidos, medidos en días o semanas, no en meses o años”, sentenció la coalición.