Fed podría cambiar la tasa de referencia si la inflación sigue sin ceder en EU

Miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos pronostican aumentos en la inflación en 2026 que ocasionarían cambiar la política monetaria y aumentar la tasa de referencia, esto se reveló con base a las minutas del 27 y 28 de enero de este ente gubernamental.

Aunque la inflación de Estados Unidos (EU) registró una variación en enero de 2.4%, bajando del 2.7% reportado en diciembre, sigue estando lejos del objetivo de la Reserva Federal (Fed) de mantener este indicador macroeconómico en 2%.

Esto llevó a la Fed a mantener la tasa de referencia sin cambios, quedando en un rango de 3.50 a 3.75% y siendo la primera decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) en 2026.

Sin embargo, los integrantes Stephen Miran y Christopher Waller del FOMC —que querían reducir la tasa de referencia en 25 puntos base— señalaron que no podía pasar desapercibida la inflación subyacente, que ha aumentado por los aranceles de EU.

También quedó registrado en estas minutas que persistirán los crecimientos continuos pero sutiles en los servicios relacionados con la vivienda —desinflación—, con base a las series de tiempo de los precios de este sector.

La FOMC también comentó que la incertidumbre económica persiste por acontecimientos geopolíticos imprevisibles, cambios de políticas gubernamentales (y sus impactos), así como el impacto de la IA en la economía.