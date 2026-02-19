Fed podría cambiar la tasa de referencia si la inflación sigue sin ceder en EU

Dinero
/ 19 febrero 2026
    Fed podría cambiar la tasa de referencia si la inflación sigue sin ceder en EU
    El rango de la tasa de referencia se fijó entre 3.50 a 3.75%, manteniendo la política monetaria de no hacer cambios. VANGUARDIA

Factores como los eventos geopolíticos, el impacto de la IA en la economía o el desempleo en Estados Unidos podrían influir en estos cambios de política monetaria en 2026

Miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos pronostican aumentos en la inflación en 2026 que ocasionarían cambiar la política monetaria y aumentar la tasa de referencia, esto se reveló con base a las minutas del 27 y 28 de enero de este ente gubernamental.

Aunque la inflación de Estados Unidos (EU) registró una variación en enero de 2.4%, bajando del 2.7% reportado en diciembre, sigue estando lejos del objetivo de la Reserva Federal (Fed) de mantener este indicador macroeconómico en 2%.

TE PUEDE INTERESAR: El Banco de México valorará hacer ‘ajustes adicionales’ a tasa de interés en 2026

Esto llevó a la Fed a mantener la tasa de referencia sin cambios, quedando en un rango de 3.50 a 3.75% y siendo la primera decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) en 2026.

Sin embargo, los integrantes Stephen Miran y Christopher Waller del FOMC —que querían reducir la tasa de referencia en 25 puntos base— señalaron que no podía pasar desapercibida la inflación subyacente, que ha aumentado por los aranceles de EU.

También quedó registrado en estas minutas que persistirán los crecimientos continuos pero sutiles en los servicios relacionados con la vivienda —desinflación—, con base a las series de tiempo de los precios de este sector.

La FOMC también comentó que la incertidumbre económica persiste por acontecimientos geopolíticos imprevisibles, cambios de políticas gubernamentales (y sus impactos), así como el impacto de la IA en la economía.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

