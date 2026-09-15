Crean ‘Saltillo Tiene’ para promocionar a negocios locales: Canaco

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez recordó que el programa “Viernes Muy Mexicano” es nacional y participan negocios locales ofreciendo alguna promoción o descuento el último viernes de cada mes.

A través de la cuenta en Instagram “Saltillo Tiene”, la Cámara de Comercio de Saltillo ( Canaco ) empezó a promocionar con videos a los negocios que participan en el programa “Viernes Muy Mexicano”.

En el caso de la Canaco Saltillo lo que decidió hace unas semanas fue crear en Instagram la página “Saltillo Tiene” para promocionar con videos ha algunos de los negocios locales que participan en ese programa. Hasta ahora se han incluido videos de JR Sombreros, Mora Pan, Reining, Proveedora de Oficinas, Los Compadres, Boutique Christian y DecorTec.

Son cien los negocios locales que actualmente participan en el programa “Viernes muy Mexicano”, por lo que algunos serán incluidos en está cuenta de Instagram, mientras que al resto sus promociones y descuentos se estarán dando a conocer a través de la página oficial de la Canaco Saltillo.

Rodríguez indicó que con esa página de Instagram estarán impulsado al comercio local, principalmente dando recomendaciones de negocios afiliados de la Cámara, toda vez que uno de los servicios que este organismo es impulsar a los negocios para que vendan más.

“A final de cuentas esa debe ser la mayor preocupación de nuestro gremio, además de la asesoría y representación de todos nuestros afiliados ante los tres niveles de gobierno”, aseguró.

Agregó que una parte fundamental es la promoción, provocar e impulsar que aumenten las ventas y los ingresos de todos los agremiados, sobre todo de los comercios locales, por ello, estos programas.

Cabe destacar que el programa “Viernes Muy Mexicano” contempla que el último viernes de cada mes los negocios participantes ofrezcan promociones o descuentos, aunque a diferencia por ejemplo del Buen Fin que aplica a todos, en este caso ese día se debe solicitar la promoción y segundo tomar en cuenta que éstas también son limitadas.