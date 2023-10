Creando una racha ganadora: la importancia de la consistencia en las apuestas deportivas

Uno de los elementos que persiguen los jugadores y apostadores cuando realizan predicciones en eventos deportivos es la consistencia. Esta supone la encadenación de una racha de resultados positivos y de aciertos en dichas apuestas, que finalmente redunda en un beneficio económico. Sin embargo, aunque probemos suerte en las mejores casas de apuestas del mercado o esto no implica que vayamos a obtener dicha racha por sí sola, sino que obviamente es necesario hacer ciertas tareas y tener cierta mentalidad para conseguir el éxito. Nosotros hemos querido buscar los detalles más importantes sobre cómo conseguir esas rachas y te los ofrecemos en nuestro artículo.

A la hora de entender la consistencia positiva y favorable en las apuestas deportivas, hay que tener claros algunos conceptos.

Conceptos básicos

Racha: Entenderemos por racha aquella situación en la cual vamos reuniendo diferentes aciertos en las apuestas deportivas que hacemos, bien por nuestra capacidad para predecir estas o por los giros que el mercado vaya teniendo. El objetivo final del apostador es conseguir una racha favorable y en la cual se obtengan resultados positivos.

Tasa de acierto: La tasa de acierto es aquella que indica el porcentaje de apuestas en las cuales nuestros resultados se cumplen, algo relevante para medir de nuestro rendimiento de forma constante y más allá de las rachas. Obviamente lo suyo es que esta cifra se acerque lo máximo posible al 100, lo que indica que la mayor parte de nuestros pronósticos son acertados.

Rendimiento: Para ganar dinero con las apuestas deportivas es importante tener una buena racha, pero esto no lo es todo, dado que la rentabilidad también debe ser la adecuada. De poco sirve tener una racha de resultados positivos y esto es apenas generan beneficios por las bajas cuotas a las cuales estamos apostando. En consecuencia, lo ideal sería obtener una mezcla adecuada de ganancias con apuestas fuertes y también con otras más débiles.

Construyendo la consistencia en apuestas

Una vez que tenemos los ingredientes, solo nos queda por crear la consistencia dentro de las apuestas deportivas. Nuestro objetivo teórico sería que nuestra tasa de acierto sea lo más elevada posible, que esto se consigue mediante una racha continua de aciertos y que obviamente estas apuestas nos generen dinero.

Obviamente, no existe una fórmula mágica para acertar y conseguir estos objetivos a la vez, pero sí existen elementos que podemos poner en práctica para hacerlo. Entre ellos se encuentran un estudio detallado del mercado de apuestas y de los diferentes equipos que forman parte de las mismas. Con este estudio detallado, seremos capaces de predecir los movimientos con mayor facilidad.

Otro elemento a considerar es realizar una adecuada mezcla entre apuestas fáciles y otras más complicadas. Evidentemente, con las fáciles deberemos invertir más dinero mientras que con las complicadas, por su mayor riesgo, debemos ser más cautelosos respecto a las cantidades a invertir. Finalmente, es importante saber que las rachas se acaban y que esto no supone un problema, siempre que los dos parámetros mencionados sean adecuados y ofrezcan resultados positivos.



Una nota final

Es importante tener en cuenta, después de todo lo que hemos comentado, que las rachas ganadoras no surgen a razón de la suerte o de cualquier otro elemento. Por tanto, es necesario que tengas siempre presente que dichas rachas generalmente no están relacionadas con la suerte, sino con un trabajo bien hecho. Eso no quiere decir que después de una mala racha en la cual no acertamos ni un solo resultado, tenga que venir una nueva racha positiva a cambiar los resultados.

Solamente mediante el trabajo y el cumplimiento de lo que hemos comentado en este artículo, tendrás posibilidades reales de conseguir esa racha ganadora y recuperarte así de esas posibles pérdidas, aunque siempre manteniendo la cabeza fría y los límites de tu inversión en apuestas debidamente controlados.