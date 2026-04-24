Crece actividad económica de México 0.11%, menor tasa desde 2021

De enero a febrero de 2026, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.11 por ciento respecto al mismo lapso de 2025, su menor avance en cinco años, revelan cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En los primeros dos meses del año pasado, la economía del País, medida por el IGAE, vio una variación de 0.14% anual frente a 2.05 por ciento en periodo similar de 2024.

Las actividades terciarias o de servicios disminuyeron su ritmo de crecimiento de 1.04% en los primeros dos meses de 2025 a 0.52% en el mismo periodo de este año y las primarias de 3.12 a 2.28%, respectivamente, a la par que las secundarias (sector industrial) hilaron su segundo revés, al caer 0.69% anual. La parte industrial fue impactada por la reducción en las industrias manufactureros de 1.95% anual en el primer bimestre de 2026 y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final de 0.29%, desempeño que no pudo ser compensado por los incrementos de 2.99% en la construcción y de 0.99% en la minería. Solamente en febrero de este año, el IGAE avanzó 0.11% mensual, tasa menor que la anticipada por el Indicador Oportuno de la Actividad Económica, el cual había previsto un incremento de 0.51% mensual. No obstante, con la variación de febrero, el Indicador Global de la Actividad Económica interrumpió tres meses con descensos.

La moderación mensual en el IGAE tiene que ver con las bajas de 0.26% en las actividades primarias y de 0.05% en las terciarias. Mientras tanto, las actividades secundarias se acrecentaron 0.40% en febrero desde una contracción de 1.08% en enero, apoyadas en los crecimientos en manufacturas, minería y construcción. Por su parte, la economía cortó cuatro avances a tasa anual, al disminuir 0.27% en febrero, debido a la moderación en la dinámica de las actividades terciarias a 0.18% y la reducción de 1.33% en las secundarias, combinadas con un aumento de 2.28% en las primarias.

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