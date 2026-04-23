Meta recortará 8 mil empleos en medio de su apuesta por la IA

NUEVA YORK.- Meta planea recortar aproximadamente 8 mil empleos y eliminar otros 6000 puestos vacantes como parte de una estrategia para reducir costos en medio de su fuerte apuesta por la inteligencia artificial.

Con una plantilla de unos 78 mil empleados a fines de 2025, los recortes afectarán cerca del 10% de su fuerza laboral, según reportes confirmados por la compañía.

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En un memorándum interno, la directora de Recursos Humanos de Meta, Janelle Gale, explicó que la medida busca mejorar la eficiencia operativa y compensar el aumento de gastos en otras áreas.

“Esto forma parte de nuestro esfuerzo continuo por operar de manera más eficiente y equilibrar otras inversiones que estamos realizando. No es una decisión fácil”, señaló.

Si bien el documento no menciona explícitamente la inteligencia artificial (IA) como causa directa de los despidos, Meta prevé duplicar su inversión en este sector, que pasaría de 72.000 millones de dólares el año pasado a unos 135.000 millones en 2026.

La decisión se enmarca en una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde grandes compañías están ajustando sus plantillas para financiar el desarrollo de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial, como centros de datos.En paralelo, Microsoft evalúa ofrecer retiros voluntarios a más de 8 mil empleados en Estados Unidos, mientras que Amazon ya anunció recortes que afectan a 16 mil puestos en lo que va del año.

Aunque los despidos directamente vinculados a la automatización siguen siendo limitados, las empresas están reduciendo contrataciones y optimizando funciones mediante el uso de inteligencia artificial.

En los mercados, crecen las dudas sobre el retorno de estas inversiones. Las acciones de Meta han caído más de un 10% desde sus máximos recientes, mientras que las de Microsoft retrocedieron cerca de un 20%, en contraste con el índice Nasdaq, que se mantiene en niveles récord.

Analistas advierten que el desafío para las grandes tecnológicas será equilibrar el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial con la sostenibilidad financiera y el impacto en el empleo.