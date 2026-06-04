Tiene inversión fija caída de 2.97%; suma 2 años con bajas según Inegi

De enero a marzo pasado, en México, la Inversión Fija Bruta total disminuyó 2.97% respecto al mismo lapso del 2025 desde un descalabro de 5.99% en los primeros tres meses del año anterior, por lo que sumó dos años con decrementos a tasa anual.

Aunque avanzó a tasa mensual en marzo, entre un comportamiento desfavorable en maquinaria y equipo, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) o Inversión Fija Bruta (IFB) contabilizó un primer trimestre negativo en México .

Ante los reveses tanto en el rubro nacional como en el importado, la IFB en maquinaria y equipo padeció un descalabro de 6.50% anual en los primeros tres meses de 2026, su mayor baja en seis años, revelan cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En maquinaria y equipo nacional la inversión descendió 10.26% anual en el periodo de enero a marzo y en el renglón importado 4.15%, en los dos casos destacando las bajas en equipo de transporte.

Por tipo de comprador, la inversión privada reportó una merma anual de 4.42% en los primeros tres meses del año y la pública aumentó 6.60%, tras desplomarse 21.54% en el periodo de enero a marzo del año pasado.

En términos mensuales, en México, el total de la IFB aumentó 0.39% en marzo, una variación derivada de un incremento de 3.10% en maquinaria y equipo y una reducción de 2.38% en construcción.

La construcción residencial sucumbió 5.37% mensual y la no residencial repuntó 0.42%.

En maquinaria y equipo la IFB de origen importado creció 3.31% y la nacional 1.77%, en ambos casos dejando atrás bajas de 2.78 y 0.37% en febrero de este año, en cada caso.

A tasa mensual, la IFB pública se elevó 1.29% en marzo y la privada lo hizo 0.43%.

Al efectuarse una comparación con relación al tercer mes de 2025, la Inversión Fija Bruta cedió 3.13% en marzo y acumuló 19 meses con variaciones en contra, ya que disminuyeron tanto maquinaria y equipo nacional y de origen importado como la construcción.

La inversión en maquinaria y equipo nacional vio una contracción de 7.25% anual durante marzo de 2025 y en el rubro importado el decremento fue de 1.57%, combinado con un declive de 3.22% en construcción.