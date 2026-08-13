Crece endeudamiento de hogares y morosidad de créditos al consumo en México

Estos aumentos, analizó Quintana, no representan alarmas de una burbuja financiera, ya que el crédito total al sector privado equivale alrededor de 35% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano. En comparativa, el crédito total de Chile está por encima del 100% de su PIB; en Brasil, casi el 75%; Colombia y Perú tienen un endeudamiento crediticio total cerca del 40% de su PIB.

El crédito vigente al consumo creció 7.6% a tasa anual en junio de 2026 de acuerdo con datos del Banco de México, así como las tarjetas de crédito (+8.2%), el crédito automotriz (+11.6%), para empresas (+1.3%) y para vivienda (+1.5%). En este escenario crediticio, el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, analizó si el endeudamiento de crédito es suficiente para activar las alertas de la economía mexicana.

Quintana precisó que si bien el debate se puede concentrar en el dilema de si hay exceso de crédito al consumo en México o si el país tiene bajos niveles de financiamiento, el debate se puede nutrir con mayor información sobre la deuda o la morosidad de esta.

DEUDA DE LOS HOGARES DE MÉXICO ES BAJA: MOODY’S

Enrique Quintana comentó que la deuda de los hogares mexicanos puede interpretarse como baja pues representa el 17.4% del PIB de 2025 (+1.2% con respecto a datos de 2023), como lo observó la calificadora financiera Moody’s.

De la mano del dato de que solamente el 37.3% de la población mexicana entre 18 a 70 años de edad cuenta con algún tipo de crédito formal, así como el 15.7% de esta población contaba con una tarjeta bancaria, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.

SIN EMBARGO, CRECE MOROSIDAD DE DEUDORES

Quintana explicó que si bien el consumo de créditos en México no es tan alto como en otros países, el índice de morosidad de las instituciones bancarias aumentó 3.35% en mayo de 2026, representando el nivel más alto para este mismo mes desde el año 2021.

La morosidad es la situación o estado de retraso en el cumplimiento de una obligación de pago.

Por otro lado, el director editorial de El Financiero precisó que la cartera vencida —dinero total prestado y no pagado en el tiempo pactado— en tarjetas bancarias ascendió en el sexto mes de 2026 a 25 mil 872 millones de pesos, con un índice de morosidad de 3.73%.

En las Sociedades Financieras Populares el índice de morosidad creció 9.41% (lo que significa que casi $10 pesos de cada $100 pesos prestados están en mora).

“Moody’s también advierte que la tasa de castigos de la cartera de consumo —los créditos que las instituciones dan por perdidos— aumentó casi 100 puntos base en tres años y llegó a cerca de 8 por ciento en mayo”, analizó Quintana.

DEUDA CRECE MÁS RÁPIDO QUE EL PIB

La diferencia de velocidades de crecimiento del crédito al consumo y del PIB de México es de resaltarse porque el primero crece a 7.6% y el segundo creció a 1.2% en promedio.