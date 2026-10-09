Crece exportación de unidades Freightliner en más de 200% en México en septiembre

La producción y exportación de Freightliner en México presentó un crecimiento de 173.0% y 201.5% respectivamente, mientras que en el acumulado del año 19.4% y 22.1%, en tanto las ventas al menudeo mantienen una caída de 2.3% y 32.0%, mientras que la ventas al mayoreo crecieron 35.3% y 12.2% respectivamente.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados del INEGI, en septiembre, la producción de Freightliner fue de 9,064 unidades contra 3,320 unidades de septiembre 2025, lo que generó ese crecimiento de 173.0%, mientras que en el acumulado del año, enero a septiembre 2026 fueron 72,668 unidades y representó un crecimiento de 19.4%.

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En el caso de las exportaciones, fueron 8,467 en septiembre 2026 contra 2,808 de septiembre 2025, lo que significó un crecimiento de 201.5%; mientras que en el acumulado 2026 fueron 69,629 contra 57,012 unidades, esto significó un crecimiento de 22.1%.

En el caso de las ventas al menudeo se presentó una caída, en septiembre fueron 561 unidades contra 574 de septiembre 2025 y representó una disminución de 2.3%, en enero a septiembre 2026 fueron 4,594 unidades contra 6,754 unidades de enero a septiembre 2025, lo que representó una disminución de 32.0%.

Finalmente las ventas al mayoreo en septiembre 2026 fueron 586 unidades contra 433 de septiembre 2025, lo que se traduce en un incremento de 35.3%, mientras que en el acumulado del año fueron 3,729 unidades contra 3,323 del mismo periodo de 2025, lo que significó un crecimiento de 12.2%.