Crecen 4.4% ventas acumuladas de carros en febrero y decrecen 0.3% a tasa anual en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un aumento de 4.4% en las ventas acumuladas de automóviles en febrero de 2026 con respecto a enero y febrero de 2025, así como una caída anual de 0.3% según el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

Las ventas mensuales de automóviles en febrero de 2026 fueron de 118 mil 297 unidades, registrando una diferencia de -305 con respecto al mismo mes de 2025.

Por otro lado, las ventas acumuladas de vehículos ligeros —sedanes, hatchbacks, SUVs, pickups y furgonetas— en febrero fueron de 250 mil 76 unidades, reportando un aumento de 10 mil 522 unidades con respecto a enero-febrero de 2025 y el año con más ventas acumuladas en los últimos 10 años.