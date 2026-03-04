Crecen 4.4% ventas acumuladas de carros en febrero y decrecen 0.3% a tasa anual en México

Dinero
/ 4 marzo 2026
    Se reportó una tendencia ascendente en las ventas de las empresas integrantes del RAIAVL entre 2022 y 2026. ESPECIAL

Inegi publicó los avances del registro de ventas de la industria automotriz, observándose la venta más alta entre enero-febrero en los últimos diez años

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un aumento de 4.4% en las ventas acumuladas de automóviles en febrero de 2026 con respecto a enero y febrero de 2025, así como una caída anual de 0.3% según el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

Las ventas mensuales de automóviles en febrero de 2026 fueron de 118 mil 297 unidades, registrando una diferencia de -305 con respecto al mismo mes de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Bolsas asiáticas amanecen a la baja por guerra en Irán; Corea del Sur se desploma y EU al alza

Por otro lado, las ventas acumuladas de vehículos ligeros —sedanes, hatchbacks, SUVs, pickups y furgonetas— en febrero fueron de 250 mil 76 unidades, reportando un aumento de 10 mil 522 unidades con respecto a enero-febrero de 2025 y el año con más ventas acumuladas en los últimos 10 años.

$!Las ventas entre enero y febrero en los últimos 10 años.
Las ventas entre enero y febrero en los últimos 10 años. CAPTURA DE PANTALLA

En los últimos cinco años se ha observado para este periodo acumulado un aumento sostenido en las ventas de autos ligeros, pasando de 158 mil 183 unidades en enero-febrero de 2022, siendo a su vez el año con menor ventas en los últimos 10 años (2016-2026) en este periodo citado.

La RAIAVL “integra los resultados de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), y 8 empresas no afiliadas, las cuales comercializan 43 marcas que producen y/o comercializan en México”, precisa Inegi en su metodología.

