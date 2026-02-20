Crecerá 15% turismo en Saltillo durante celebración de Semana Santa

/ 20 febrero 2026
    La directora recordó que el año pasado también fue muy exitoso el Festival Gastronómico Rural. FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA.

Fue el año pasado que durante este periodo acudieron a la entidad alrededor de cien mil personas, cifra que se espera incrementar en 2026

La directora de Turismo de Saltillo, Lydya María González Rodríguez, estimó que en Semana Santa se puede incrementar hasta un 15% el turismo que llega a la ciudad.

Destacó que el año pasado fueron entre 80 mil a cien mil los visitantes que llegaron a la ciudad durante Semana Santa, vienen principalmente de Nuevo León, Zacatecas, Durango y del interior del estado principalmente.

Los lugares que más se visitan esa temporada son el Museo de Desierto, la Torre del Mirador, el corazón de Saltillo como es el centro de la ciudad, pero también llega turismo de naturaleza que visita el Cañón de San Lorenzo.

Además también llega turismo religioso y también recreativo y en el caso de los museos, destacó que de los más de 22 con los que cuenta la ciudad, solamente seis son particulares, mientras que el resto son públicos.

Por otro lado, sobre la muestra gastronómica que el año pasado realizaron con las Cocineras Tradicionales, comentó que están en pláticas con ellas, junto con el Instituto de Cultura y recordó que fue un éxito la comida de cuaresma que realizaron.

En el caso del estado, la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua comentó que el año pasado fueron más de 867 mil los turistas y visitantes que llegaron a la entidad y la derrama económico que se generó fue de mil millones de pesos, mientras que la expectativas este año es que se superen esa cifras.

