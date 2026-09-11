Crecerá energía eólica 84% al cierre de 2030 en México

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    Crecerá energía eólica 84% al cierre de 2030 en México
    La estrategia prevé que más del 74% de las adiciones de capacidad eléctrica durante la actual Administración provengan de fuentes limpias. ESPECIAL.

El Gobierno de México proyecta que la capacidad crecerá hasta alcanzar 15 mil megavatios (MW)

CDMX.- México prevé alcanzar una capacidad de generación de energía eólica de 15 mil megawatts (MW) para el año 2030, lo que representaría un incremento de 84 por ciento respecto a los niveles actuales, aseguró la Secretaría de Energía (Sener).

Actualmente, la capacidad de generación de energía eólica en el País es de alrededor de 8 mil 100 MW, por lo que llegar a la meta de 15 mil MW representaría un incremento de 84.3 por ciento.

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Jorge Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener, aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya adjudicó 17 proyectos de construcción de parques eólicos con una capacidad de generación de 4 mil 701 MW, y que están pendientes de adjudicarse otros 2 mil 159 MW, informó la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) en un comunicado.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha adjudicado ya ocho proyectos eólicos bajo esquemas mixtos, los cuales tienen una capacidad en conjunto de 2 mil 949 MW, que entrarán en operación entre 2029 y 2030, añadió.

Estos parques eólicos se encuentran en Nuevo León y Tamaulipas, y están integrados con sistemas de almacenamiento con baterías por casi 890 MW.

Durante el foro “Avances tecnológicos y lecciones aprendidas en el desarrollo de proyectos eólicos”, organizado por la AMDEE y Global Wind Energy Council (GWEC), Islas Samperio agregó que la generación de energía renovable pasara representará 38 por ciento de la matriz de generación eléctrica para 2030, que representan unos 170 terawatts-hora (TWh).

Actualmente, añadió el funcionario, representa 24.61 por ciento de la generación de energía total, la cual ronda los 82 TWh.

Más de 74 por ciento de las adiciones de capacidad de energía contempladas por el Gobierno federal serán de fuentes limpias, expuso.

Gerardo Pérez Guerra, presidente de la AMDEE, subrayó que la certeza jurídica, la colaboración público-privada y la ampliación de las redes de transmisión son los ejes indispensables para detonar nuevas inversiones en infraestructura y almacenamiento.

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