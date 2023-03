El crecimiento de 1.22% que se pronosticaba este año para la producción de autopartes en el país se fue hasta el 7%, al considerar el impulso del nearshoring y la llegada de la nueva planta de Tesla.

El gerente de Estudios Económicos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Julio Galván, dijo que para este año se tenía un crecimiento estimado de 1.22%, sin embargo, ello no contemplaba a la nueva planta de Tesla, así como las nuevas inversiones que llegan por el nearshoring.

Tomando estas dos últimas en cuenta, entonces el pronóstico de inversión para este año crecerá 7% en comparación con el año pasado, agregó.

Cabe destacar que en el 2022 la producción de autopartes en el país fue de 107 mil 671 millones de dólares, mientras que para 2023 se pronostica casi 109 mil millones (108 mil 928 millones de dólares).

Por otra parte, sobre los proveedores nuevos que llegarán con la planta de Tesla, se indicó que cuando llega una armadora se instala con sus proveedores en específico, aunque dicha instalación dependerá del proceso cuando la planta empiece a producir en el país, lo que se espera sea a finales de año o principios del 2024.

Por su parte, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Odracir Barquera, comentó que todavía no hay detalles específicos de Tesla, solo lo que se ha hecho público y es poco, aunque es diferente a lo que se había previsto o los rumores que se tenían antes del anuncio.

Se había hablado de una inversión de 10 mil millones de dólares, pero no es esa, sino 4 mil 500 millones de dólares y eso cambia el escenario de la producción. “Nosotros estamos previendo un escenario de alrededor de 250 mil unidades hacia un máximo de 750 mil unidades, no tenemos los detalles, no ha habido algo formal, pero estas son previsiones”, dijo.