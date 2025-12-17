Crecieron 1.8% remuneraciones de empleados en el sector manufacturero en México

Dinero
/ 17 diciembre 2025
    Crecieron 1.8% remuneraciones de empleados en el sector manufacturero en México
    Los salarios de obreros, técnicos en producción, así como de empleados administrativos, contables y de dirección registraron un incremento. FOTO:
Reforma
por Reforma

Salarios
Trabajo
Dinero

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Las horas que trabajó el personal ocupado total incrementaron 0.6por ciento respecto a septiembre pasado

CDMX.-Durante el décimo mes del año, las remuneraciones medias reales pagadas -deflactadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)- en el sector manufacturero en México ascendieron 1.8 por ciento a tasa mensual.

De manera desagregada, las horas pagadas al personal dependiente de la razón social aumentaron 2.2porciento, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las prestaciones sociales, contribuciones y utilidades crecieron 2.2por ciento y los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción, así como los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección incrementaron 1.5porciento.

Las remuneraciones del personal no dependiente decrecieron 1.6por ciento.

Según la categoría de las y los ocupados, las horas que trabajó el personal dependiente de la razón social subieron 0.6por ciento -las trabajadas por las y los obreros y técnicos en producción, y por las y los empleados administrativos, contables y de dirección fueron mayores en 0.6por ciento- y las correspondientes al personal no dependiente 0.1porciento.

En tanto, en octubre, el personal ocupado total en la industria manufacturera descendió 0.1por ciento a tasa mensual.

Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) disminuyó 0.7por ciento y el personal dependiente de la razón social 0.1por ciento -el número de las y los obreros y técnicos en producción cayó 0.1por ciento y el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección 0.2por ciento-.

De igual forma, en octubre de 2025 y con cifras desestacionalizadas el volumen físico de la producción de la industria manufacturera presentó un crecimiento de 0.3por ciento en su comparación mensual y de 0.7por ciento a tasa anual.

