Crece producción del sector manufacturero de México pero sigue en picada personal ocupado en julio

El volumen de producción del sector manufacturero creció 0.9% a tasa mensual y 1.6% a tasa anual en julio de 2026, sin embargo, el personal ocupado registró su séptima caída consecutiva en lo que va del año, con una variación en julio de -1.4% en términos anuales y, mensualmente, un 0.0%. Con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las caídas anuales de la plantilla laboral han sido constantes, pues en enero fue de 2.5%; febrero y marzo reportaron caídas anuales de 2.6 y 2.5%, respectivamente; en abril, -2.4%. Mayo registró una variación de -2.1% y junio, -1.5%.

Por ocupación, la EMIM detectó que en julio el personal trabajador “no dependiente de la razón social” cayó 2.7%, mientras que “obreros y técnicos en producción” dependientes de la razón social, reportó un -1.3% con respecto a los valores reportados en julio de 2025. Esta tendencia de los distintos personales laborantes se ha mantenido desde el primer semestre de 2026. PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CAE POR SÉPTIMA OCASIÓN La industria de la fabricación de equipo de transporte ha reportado siete caídas consecutivas en su personal ocupado a tasa anual, ya que en julio la caída fue de 3.3% en este indicador. Las caídas anuales del personal ocupado automotriz han sido constantes en 2026: en enero, la caída fue de 6.2%; en febrero, -5.9%; en marzo y abril, -6.5 y -5.9%. En el quinto mes de 2026 la caída anual fue de 4.5%, y en junio, -3.5%.

MIENTRAS QUE PLANTILLA LABORAL EN COMPUTACIÓN PERSISTE AL ALZA En julio, la EMIM detectó que el personal ocupado en el subsector computacional creció 4.7%, representando la actividad económica que ha crecido sin interrupciones durante siete meses en 2026.

El empleo en el sector manufacturero computacional creció en enero 2.6% a tasa anual; en febrero y en marzo las alzas anuales fueron de 3.3% y 3.7%, respectivamente; en abril, +3.9% y en mayo, +3.2% (en términos anuales). En junio el incremento anual fue de 3.8% de este indicador.

Temas

Producción Economía trabajadores

Localizaciones

México

Organizaciones

INEGI

