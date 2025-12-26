Creció 47% producción de petrolíferos en México en el mes de noviembre

Una producción de petrolíferos de mil 203 millones de barriles diarios, obtuvo la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) durante noviembre de este año, lo que representó un incremento anual de 47 por ciento respecto a los 817 mil barriles del mismo mes de 2024.

El crecimiento de 72 por ciento en la producción de diésel, con 280.7 mil barriles diarios durante el onceavo mes del año, también aportó en el impulso del crecimiento.

De acuerdo a lo que se informó, la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, por segundo mes consecutivo registró una caída en la elaboración de petrolíferos con 180 mil 609 barriles diarios durante noviembre.

Con este resultado se ubicó como la tercera de mayor importancia del Sistema Nacional de Refinación (SNR).

Pemex reportó una producción de 1.641 millones de barriles diarios de crudo y condensados durante noviembre de este año, una caída de 1.9 por ciento contra el mismo mes de 2024, y se mantuvo sin cambios respecto a octubre.

En contraste, la producción de gas natural registró un incremento anual de 7.7 por ciento en noviembre, con lo que obtuvo su segundo mejor mes de 2025.

Al atender una mayor demanda de petróleo crudo para refinación, las exportaciones se ubicaron en 539 mil barriles diarios en noviembre, una caída de 43 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

Discrepan cifras

No obstante, Ramsés Pech, especialista en temas energéticos, advirtió que existe una brecha entre la información difundida públicamente y la operación efectiva de las refinerías.

“En los últimos días hemos visto información diferente y muchas no concuerdan con la realidad del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y cómo está hoy la refinería Olmeca”, señaló.

Explicó que de acuerdo a la Secretaría de Energía y de Pemex, actualmente el SNR opera en promedio al 65 por ciento de su capacidad, mientras que Dos Bocas trabaja alrededor del 61 por ciento.

“Bajo este escenario, la producción nacional de gasolinas y diésel sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda interna”, aseguró.

Aseguró que en el mes de noviembre, con la producción de las seis refinerías, lo de Dos Bocas y lo que se envía de Deer Park, se tenía una disponibilidad de 431 mil barriles diarios de gasolina, cuando la demanda observada fue de alrededor de 830 mil barriles diarios.

Ramsés Pech indicó que ello implicó importaciones cercanas a 399 mil barriles diarios.

Añadió que en el caso del diésel estimó que se produjeron 296 mil barriles diarios frente a una demanda de 380 mil barriles, lo que obligó a importar alrededor de 84 mil barriles diarios.

“Hoy el Sistema Nacional de Refinación cubre 39 por ciento de la demanda de gasolinas, Dos Bocas 11 por ciento y Deer Park apenas 2 por ciento; el resto sigue siendo importado”, precisó.

Aseguró que para alcanzar la autosuficiencia planteada en el Programa Sectorial de Energía 2025-2030, será indispensable que las seis refinerías más antiguas operen por encima del 80 por ciento de su capacidad, que la refinería Olmeca alcance niveles superiores al 90 por ciento, y que Deer Park, la refinería que opera Pemex en Texas, incremente sus envíos hacia México del 15 al 30 por ciento.

Pemex genera pérdidas

Por otro lado, Óscar Ocampo, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó que el cambio en la estrategia energética implica un elevado costo de oportunidad.

“Es congruente con la meta de incrementar la refinación, pero el costo de oportunidad es muy elevado, porque la refinación en México sigue siendo un negocio ineficiente, donde Pemex genera pérdidas”, afirmó.

Ocampo recordó que, históricamente, la exportación de crudo ha sido la principal fuente de ingresos de Pemex, y alertó que la reducción de exportaciones limita la posibilidad de que la empresa mejore su situación financiera.

“Si quieres que Pemex deje de depender de apoyos del gobierno federal a partir de 2027, necesitas mayor flujo y mayores ingresos. Las exportaciones son tu mejor apuesta”, subrayó.

Al mismo tiempo aseguró que la apuesta por la autosuficiencia, sin un incremento sustancial en la producción de crudo, coloca a Pemex en una disyuntiva compleja.

Resaltó que se está apostando al objetivo de la autosuficiencia, pero el costo de oportunidad es que Pemex difícilmente va a ser financieramente independiente. “La autosuficiencia no tendría que ser un objetivo en sí mismo”, concluyó.

