Creció producción de unidades de Freightliner más del 100% en el mes de agosto

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    Creció producción de unidades de Freightliner más del 100% en el mes de agosto
    La producción de vehículos pesados de México se incrementó en 100.2% a tasa anual en agosto de 2026el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). ESPECIAL.

Por otro lado, las exportaciones de estas unidades crecieron hasta un 151.4%

La producción y exportaciones de Freightliner durante agosto en México crecieron 133.1% y 151% en comparación al mismo mes del año pasado, así lo dio a conocer el Registro Administrativo de Vehículos Pesados del el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En agosto la producción de Freightliner fue de 10.240 unidades contra 4.393 de agosto de 2025, mientras que el periodo enero-agosto de 2026 fue de 63.604 unidades contra 57.544 del mismo periodo de 2025, lo que significó un crecimiento del 10,5%.

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En el caso de las exportaciones, en agosto de 2026 fueron 10.073 unidades contra 4.073 de agosto de 2025, mientras que en el acumulado del año fueron 61.162 unidades en comparación a las 54.204 del mismo periodo de 2025, lo que representó un crecimiento de 12,8%.

Por lo que respecta a las ventas en el mercado nacional, al Menudeo en agosto se vendieron 550 unidades y comparadas a las 549 del mismo mes de 20265, representó un crecimiento de 0.2%; en el acumulado durante 2026 se vendieron 4.033 unidades y contra las 6.180 de enero-agosto 2025 significó una caída de 34,7%.

Las Ventas al Mayoreo en agosto 2026 fue de 500 unidades y en agosto 2025 de 321, lo que representó un crecimiento de 55.8%, mientras que en el periodo enero-agosto 2026 fueron 3,143 unidades contra 2,890 y significó un crecimiento de 8.8%.

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