Creció producción de unidades de Freightliner más del 100% en el mes de agosto

La producción y exportaciones de Freightliner durante agosto en México crecieron 133.1% y 151% en comparación al mismo mes del año pasado, así lo dio a conocer el Registro Administrativo de Vehículos Pesados del el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En agosto la producción de Freightliner fue de 10.240 unidades contra 4.393 de agosto de 2025, mientras que el periodo enero-agosto de 2026 fue de 63.604 unidades contra 57.544 del mismo periodo de 2025, lo que significó un crecimiento del 10,5%.

TE PUEDE INTERESAR: Volkswagen anuncia proyecto de producción militar junto con empresa israelí en Alemania

En el caso de las exportaciones, en agosto de 2026 fueron 10.073 unidades contra 4.073 de agosto de 2025, mientras que en el acumulado del año fueron 61.162 unidades en comparación a las 54.204 del mismo periodo de 2025, lo que representó un crecimiento de 12,8%.

Por lo que respecta a las ventas en el mercado nacional, al Menudeo en agosto se vendieron 550 unidades y comparadas a las 549 del mismo mes de 20265, representó un crecimiento de 0.2%; en el acumulado durante 2026 se vendieron 4.033 unidades y contra las 6.180 de enero-agosto 2025 significó una caída de 34,7%.

Las Ventas al Mayoreo en agosto 2026 fue de 500 unidades y en agosto 2025 de 321, lo que representó un crecimiento de 55.8%, mientras que en el periodo enero-agosto 2026 fueron 3,143 unidades contra 2,890 y significó un crecimiento de 8.8%.