Volkswagen anuncia proyecto de producción militar junto con empresa israelí en Alemania

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    Volkswagen anuncia proyecto de producción militar junto con empresa israelí en Alemania
    Las opciones figuran en la conversión de camionetas Volkswagen Amarok en vehículos militares como una posibilidad con este giro militar. VANGUARDIA

La conversión de su fábrica en Osnabrück al giro bélico obedece a una reestructuración internacional que la automotriz alemana está imponiendo para mantener su mercado

Volkswagen cerró un acuerdo preliminar para vender en el año 2027 su fábrica de Osnabrück, Alemania, a un fondo israelí y al estado alemán de Baja Sajonia, para la producción de material militar, pues el proyecto también contempla una posible cooperación con Rafael Advanced Defense Systems, empresa israelí vinculada con sistemas como el “Iron Dome”.

Volkswagen confirmó esta colaboración el pasado 7 de septiembre de 2026, reportó Reuters.

https://vanguardia.com.mx/dinero/general-motors-anuncia-acuerdo-con-empresa-militar-para-acelerar-produccion-de-equipo-belico-NE21435549

El fondo Aurelius Capital y Baja Sajonia firmaron una carta de intención para hacerse con la fábrica de Volkswagen. Cabe resaltar que el estado alemán es el segundo mayor accionista de Volkswagen.

La planta cuenta con unos mil 800 trabajadores y los responsables laborales calculan que la operación podría preservar cerca de mil 400 puestos.

EL GIRO MILITAR EN VOLKSWAGEN

Una fuente con conocimiento del proyecto industrial-militar señaló a Reuters que entre las opciones figura la conversión de camionetas Volkswagen Amarok en vehículos militares.

También existe la posibilidad de que WB Group, empresa polaca del sector de defensa, adapte vehículos de MAN, fabricante de camiones que forma parte de Traton, grupo controlado por Volkswagen.

Tomer Jacob, de Aurelius Capital, señaló también para Reuters, que la fábrica cuenta con experiencia en productos exigentes, con posibles procesos productivos en ciberseguridad, drones y sistemas satelitales entre sus áreas de interés, lo que apunta a una reconversión mucho más amplia que fabricar vehículos militares.

La operación ocurre pocos días después de que Volkswagen presentara una reestructuración de gran escala para reducir puestos y simplificar su organización —como los 800 trabajadores despedidos en Puebla, así como el posible retiro del modelo SEAT antes de terminar el año 2029.

EL GIRO MILITAR EN FORD Y GENERAL MOTORS

Ya a finales de julio se había anunciado que Ford y General Motors (GM) estarían participando en la construcción de un camión militar para el Pentágono, con la entrega de sus prototipos en el año 2027.

Este giro militar en el sector automotriz se anunció de igual manera cuando GM y Lockheed Martin acordaron una colaboración con GM Defense para la fabricación de equipo bélico con la infraestructura productiva de la automotriz.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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