Cuarta caída anual en producción minera de México; Coahuila levanta 0.7% extracción de fluorita
La estadística de la Industria Minerometalúrgica del Inegi reveló que sigue la tendencia de caídas anuales de la extracción de minerales en los primeros cuatro meses de 2026
La producción minera de México vuelve a registrar variaciones negativas y en abril de 2026 fue de -1.6% a tasa anual, siendo su cuarto mes de caídas anuales con respecto a los primeros cuatro meses de 2025, reportó la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En términos anuales, según la EMIM de los primeros tres meses de 2026, la producción minerometalúrgica de enero cayó 5.3%; en febrero, -0.1%; y en marzo la variación porcentual fue de -3.4%.
En abril de 2026, la producción de oro, pellets de fierro, zinc y carbón no coquizable cayeron 16.1, 3.4, 1.0 y 0.9%, respectivamente y a tasa anual. En cambio, las alzas anuales en extracción de minerales se observaron en el cobre (+7.9%), el azufre (+3.9%), la fluorita (+3.6%) y el yeso (+3.4%).
COAHUILA AUMENTA PRODUCCIÓN DE FLUORITA
Después de que en febrero y en marzo de 2026 la producción de fluorita en Coahuila reportara caídas anuales a dos dígitos (12 y 16.4%, respectivamente), en el cuarto mes del año en cuestión se registró un aumento anual de 0.7% en esta entidad federativa, al pasar de 2 mil 270 a 2 mil 286 toneladas.
En enero de 2026 la producción de fluorita de Coahuila también aumentó y registró una variación de +1.2% con respecto al primer mes de 2025.
Cabe recordar que México es el segundo mayor productor de fluorita a nivel mundial, así como Coahuila concentra el 2% de la producción de fluorita a nivel nacional. El 98% restante proviene del estado de San Luis Potosí, donde se encuentra la mina de fluorita más grande del mundo, según la Secretaría de Economía.