Cuarta caída anual en producción minera de México; Coahuila levanta 0.7% extracción de fluorita

En términos anuales, según la EMIM de los primeros tres meses de 2026, la producción minerometalúrgica de enero cayó 5.3%; en febrero, -0.1%; y en marzo la variación porcentual fue de -3.4%.

La producción minera de México vuelve a registrar variaciones negativas y en abril de 2026 fue de -1.6% a tasa anual, siendo su cuarto mes de caídas anuales con respecto a los primeros cuatro meses de 2025, reportó la Estadística de la Industria Minerometalúrgica ( EMIM ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En abril de 2026, la producción de oro, pellets de fierro, zinc y carbón no coquizable cayeron 16.1, 3.4, 1.0 y 0.9%, respectivamente y a tasa anual. En cambio, las alzas anuales en extracción de minerales se observaron en el cobre (+7.9%), el azufre (+3.9%), la fluorita (+3.6%) y el yeso (+3.4%).

COAHUILA AUMENTA PRODUCCIÓN DE FLUORITA

Después de que en febrero y en marzo de 2026 la producción de fluorita en Coahuila reportara caídas anuales a dos dígitos (12 y 16.4%, respectivamente), en el cuarto mes del año en cuestión se registró un aumento anual de 0.7% en esta entidad federativa, al pasar de 2 mil 270 a 2 mil 286 toneladas.

En enero de 2026 la producción de fluorita de Coahuila también aumentó y registró una variación de +1.2% con respecto al primer mes de 2025.

Cabe recordar que México es el segundo mayor productor de fluorita a nivel mundial, así como Coahuila concentra el 2% de la producción de fluorita a nivel nacional. El 98% restante proviene del estado de San Luis Potosí, donde se encuentra la mina de fluorita más grande del mundo, según la Secretaría de Economía.