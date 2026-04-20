Davisa, en planes de negociar más inversiones; tienen nueva etapa del Parque Industrial Santa María

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Dinero
/ 20 abril 2026
    Davisa, en planes de negociar más inversiones; tienen nueva etapa del Parque Industrial Santa María
    Víctor Mohamar Servín añadió que el caso de inversiones relacionadas con la inteligencia artificial, se tienen dos prospectos , son europeas y asiáticas. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Afirman que 2026 es un año más positivo, pues concretan nuevo proyecto, tienen prospectos y crecimiento en plantas en operación

Para el director general de Davisa, Víctor Mohamar Servín, este es un año más positivo, en el que se ha cerrado un proyecto de inversión, tienen cuatro o cinco prospectos más, hay crecimiento en plantas instaladas y desarrollaron una nueva etapa llamada Santa María Norte para recibir empresas más grandes.

Mohamar Servín indicó que en 2025 no se fue ninguna empresa, todas las plantas que tenían se quedaron, trabajaron y aguantaron, pero no hubo ni una nueva inversión ese año, situación que aseguró, no pasaba desde la crisis financiera de 2009.

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Indicó que este 2026 ya cerraron un proyecto de inversión en Derramadero y añadió que Stellantis está funcionado bien y creciendo, lo que ha ayudado mucho a esa zona, en su caso, que cuentan con el Parque Industrial Santa Mónica, concretaron el proyecto de una nueva planta y el crecimiento de otra, es una inversión europea y proveedora de esta empresa automotriz.

Sin embargo, añadió que cuentan con cuatro ó cinco prospectos más de inversión para sus parques industriales (además de Santa Mónica en Derramadero cuentan con el Santa María en Ramos Arizpe), son del giro manufactura (hay automotrices y de otros giros), son inversiones europeas y asiáticas; este mes esperan cerrar uno o probablemente dos más.

Aunado a ello comentó que hay crecimiento en algunas plantas ya instaladas que ven las cosas positivas, aunque esto también dependerá de las decisiones que tomen las OEMS del sector automotriz.

Mientras tanto, en el Parque Industrial Santa María han desarrollado una nueva etapa llamada Santa María Norte, incluye 80 hectáreas y tiene para ella un proyecto grande en construcción que no es automotriz.

En ese parque industrial, sumando la parte actual del Santa María con la nueva etapa, se tiene un 50% de disponibilidad y en la parte que ya estaba en operación se pueden recibir hasta 35 empresas más y en la nueva etapa 15; la diferencia entre una parte y otra, es que la actual recibe bloques medianos de empresas y la nueva bloques grandes de 20 hectáreas y más.

Mohamar Servín destacó que fue una ampliación natural y todo lo que se hizo fue cruzar la infraestructura de una etapa a otra del parque industrial.

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