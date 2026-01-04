Debido a los nuevos aranceles de México, juguetes chinos suben hasta 50%: ANPEC

Tras la aplicación de los aranceles por parte de México, los juguetes de origen chino, que durante años se ubicaron entre las opciones más baratas para regalar en el festejo de los Reyes Magos, registraron un aumento de hasta 50% en sus precios.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) informó que este incremento no solo afecta a los productos importados desde China, sino que genera un efecto inflacionario en todo el mercado, ya que el alza en el precio del juguete chino provoca aumentos en los precios del juguete nacional.

“Con la reciente aplicación de aranceles, los juguetes chinos se han encarecido de golpe hasta en un 50%, escenario que genera un efecto inflacionario, pues el alza en el precio del juguete chino también empuja hacia arriba el precio del juguete nacional”, aseguró el presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera.

Cabe recordar que el 1 de enero del 2026, los aranceles a los juguetes importados de países sin tratado de libre comercio con México entraron en vigor con tasas del 30 por ciento

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) esta medida, publicada a finales de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tendrá un impacto relevante en las importaciones chinas, que representaron el 61.5% del mercado de juguetes en México.

“El golpe llega en el peor momento, justo en la temporada de Reyes Magos, cuando las familias realizan la mayor compra de juguetes del año”, subrayó.

Además se alertó sobre la entrada de mercancía por vías de contrabando, lo que perjudica al comercio formal que sí cumple con impuestos y regulaciones.

Cuauhtémoc Rivera añadió que junto con el impacto en el bolsillo, muchos de los juguetes de origen chino presentan riesgos, ya que suelen ser de baja calidad, carecen de garantías y, en algunos casos, están elaborados con materiales poco seguros para los niños.

Al mismo tiempo hizo un llamado a que las familias “compren con cuidado, revisen la calidad de los productos y apoyen, en la medida de lo posible, al comercio local, al comercio legal, a lo hecho en México”.

Con información del Economista