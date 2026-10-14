Definen ganadores de reconocimientos de la Canaco en Saltillo

La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) dio a conocer los nombres de quienes serán galardonados este año en el marco de la 62 Quincena del Comercio.

El reconocimiento al Comerciante Distinguido del Año 2026 es para César Gutiérrez de Materias Primas del Norte, la Presea a la Perseverancia para Juan Ramón Cortés de J.R. Sombreros y la Medalla de Honor para Juan Carlos Saade Talamás de Servicios Turísticos de Saltillo.