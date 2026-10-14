Definen ganadores de reconocimientos de la Canaco en Saltillo

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    Definen ganadores de reconocimientos de la Canaco en Saltillo
    El reconocimiento al Comerciante Distinguido del Año 2026 es para César Gutiérrez de Materias Primas del Norte. CORTESÍA

Los reconocimientos se les estarán entregando en una cena de gala que se estará llevando a cabo el próximo 11 de noviembre

La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) dio a conocer los nombres de quienes serán galardonados este año en el marco de la 62 Quincena del Comercio.

El reconocimiento al Comerciante Distinguido del Año 2026 es para César Gutiérrez de Materias Primas del Norte, la Presea a la Perseverancia para Juan Ramón Cortés de J.R. Sombreros y la Medalla de Honor para Juan Carlos Saade Talamás de Servicios Turísticos de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/dinero/listos-para-la-quincena-del-comercio-de-la-canaco-saltillo-IF23732479

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez informó que fueron 10 las propuestas que este año se recibieron de candidatos para dichos galardones, se presentaron ante el consejo y de ahí se seleccionó a los galardonados de este año.

Salvador Rodríguez dijo que está será la edición número 62 de la Quincena del Comercio que inicia el 28 de octubre para concluir con la cena de gala el 11 de noviembre, asimismo entre los eventos que se tendrán está la visita a nuevos negocios y capacitaciones en inteligencia artificial y en las reformas fiscales que vienen para 2027.

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