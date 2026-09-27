Listos para la ‘Quincena del Comercio’ de la Canaco Saltillo

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez Saade indicó que los eventos iniciarán con el tradicional desayuno con los medios de comunicación, asimismo se contará con la visita a negocios nuevos o reinauguraciones, además se contará con una plática y capacitación para los negocios.

La 62 edición de la Quincena del Comercio que organiza la Cámara de Comercio de Saltillo ( Canaco ) se estará llevando del 23 de octubre al 6 de noviembre.

Se firmarán algunos convenios y se concluirá el seis de noviembre con la entrega de reconocimientos al Comerciante Distinguido del Año, la Presea a la Perseverancia y la Medalla de Honor Canaco.

Para la recepción de propuestas de candidatos a ser homenajeados, indicó que ya está abierta la convocatoria, aunque es el consejo quien las recibe y ésta son presentadas por los consejeros.

Finalmente comentó que la Quincena del Comercio coincidirá con el Viernes Muy Mexicano (30 de septiembre), en el que los comercios ofrecen promociones a los clientes.