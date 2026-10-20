Deja Rodeo Saltillo derrama de 35 mdp al sector restaurantero
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Participaron 15 restaurantes en el Rodeo Saltillo, con diferentes propuestas gastronómicas y espacios de servicio
El Rodeo Saltillo generó una derrama económica de 35 millones de pesos para el sector restaurantero, de los cuales entre 25 y 30 millones correspondieron a los establecimientos instalados dentro del evento, mientras que alrededor de cinco millones se registraron en negocios del exterior.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, Isidoro García Reyes, indicó que durante el Rodeo Saltillo participaron 15 restaurantes, algunos de ellos ubicados en el Wine Garden. En este espacio se instalaron cuatro establecimientos reconocidos de la ciudad, con servicio en planta alta y baja y una capacidad de hasta 200 personas cada uno.
“Se tuvo una muy buena derrama económica, sobre todo para estos restaurantes por las capacidades. Se tuvieron otros enfrente que fueron más que nada taquerías y restaurantes bares, y en la parte del fondo otros que eran cantina bar, cada uno con aproximadamente 150 personas en promedio que estuvieron dando servicio, y buen resultado”, aseguró.
García Reyes estimó que la derrama económica para los restaurantes instalados dentro del evento fue de entre 25 y 30 millones de pesos, a los que se sumaron otros cinco millones en establecimientos del exterior.
Explicó que algunos negocios registraron una importante afluencia durante las mañanas y al mediodía, de jueves a domingo, aunque otros no tuvieron el mismo nivel de actividad, debido a que gran parte de los asistentes se concentró en el Rodeo Saltillo.
“Hay que mencionar que toda la gente que llegó de fuera aprovechaba para ir a desayunar y comer en otros lugares y eso le ayudaba bastante también al gremio”, señaló.
El presidente de Canirac Saltillo destacó que los espacios que ocuparon los restaurantes dentro del Rodeo Saltillo se ofrecieron mediante un esquema de renta que consideró justo tanto para los empresarios restauranteros como para los organizadores.
Añadió que, aunque la participación se limitó a los días del evento, se espera que la apertura del foro de mayor capacidad permita mantener una actividad más constante y que, con el tiempo, el recinto se convierta en un punto de interés turístico para Saltillo.
Finalmente, respecto a la derrama económica general del Rodeo Saltillo, que se estima en 100 millones de pesos, García Reyes consideró necesario realizar un nuevo recuento, pues, a su juicio, la cifra pudo haber sido superada ampliamente.