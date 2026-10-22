Demanda Canacintra una política industrial de largo plazo

Al inaugurar los trabajos de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra Coahuila Sureste 2026, la presidenta nacional, María de Lourdes Medina Ortega, demandó una política industrial con visión de largo plazo, asimismo hizo un llamado al Gobierno Federal para construir una agenda industrial que permita convertir los objetivos del Plan México en resultados concretos.

Señaló que para lograr que el crecimiento industrial se traduzca en empleos, innovación y bienestar para la gente, se necesita esa política industrial de estado con visión a largo plazo, con objetivos claros y coordinación efectiva entre el gobierno y el sector empresarial.

TE PUEDE INTERESAR: Tres de cada 10 empresas se instalan en Coahuila sin anuncio por tiempos de turbulencia: Economía

Asimismo hizo un llamado al Gobierno Federal para construir una agenda industrial conjunta que permita convertir los objetivos del Plan México en resultados concretos y para ello debe incluir seis prioridades como son consolidar esa política industrial de largo plazo, impulsar la competitividad y simplificación regulatoria, promover el crecimiento de las empresas nacionales y desarrollo de proveedores, consolidar el comercio exterior, fortalecer el T-MEC y garantizar el estado de derecho, entre otros.

RECIBE MANOLO JIMÉNEZ LA PRESEA ÁGUILA CANACINTRA

El gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas fue galardonado con la Presea Águila Canacintra, reconocimiento que representa la máxima distinción que se otorga a aquellas figuras cuyo talento, resiliencia y empuje transforman el entorno industrial. Asimismo, su legado no solo contribuye al crecimiento económico y social, sino que también construye un mejor futuro para el país.

Jiménez Salinas recibió el reconocimiento de manos de la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega y agregó que honrará está distinción trabajando todos los días.

En su mensaje destacó el trabajo en equipo que se realiza entre los ciudadanos, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y las instituciones de gobierno, lo que ha sido uno de los ingredientes más importantes para que Coahuila vaya hacía adelante.

Coahuila es el principal productor de vehículos y autopartes de todo México, así como el principal productor de carros de ferrocarril y de plata refinada en todo el mundo, lo que tiene una gran conexión con la parte de los industriales.

Resaltó que se han recibido casi 200 mil millones de pesos de inversiones en los últimos tres años, además de más de 85 mil nuevos empleos; esto a pesar de que hay una gran diferencia en la inversión del 2023 al 2024 y del 2025 al 2026.

“Ha habido un reacomodo en la economía internacional, hemos tenido que ser más competitivo, más atractivos y eso lo hacemos de la mano con las y los industriales de Coahuila”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez dio a conocer que el primer día de las actividades de la convención, se realizaron más de 1,800 encuentros de negocios y networking; asimismo dijo que el objetivo es conectar a las Pymes con las compradoras y que esa cadena de suministro crezca, así como sustituir la proveeduría que viene de Asia y desarrollar a las Pymes, hoy que hay muy pocas empresas de capital mexicano que proveen material directo a las OEM.

Finalmente el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, resaltó que Saltillo vive un gran momento, además agregó que se trabaja todos los días con el gobierno del estado y los diferentes sectores productivos para fortalecer la competitividad, construir alianzas, mejorar las cadenas productivas y traducir esto en inversión, empleo y oportunidades para las y los saltillenses.