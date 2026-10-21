Demanda IP periodo de adaptación con reducción de jornada laboral en el 2027

Ante la entrada en vigor en 2027 de la primera etapa de la reducción de la jornada laboral, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que se ha solicitado a la Secretaría del Trabajo Federal que exista un periodo de adaptación de 6 a 8 meses y que no se llegue de inmediato con las multas.

“Hemos tenido un diálogo permanente con la Secretaría del Trabajo Federal para que sean más flexibles todo el año que entra y se tenga un periodo de prueba o de adaptación de 6 a 8 meses de asimilación y conocimiento del modelo” y añadió que “esto nunca fue previsto como un tema recaudatorio, sino de eficiencia y de menos carga laboral para los colaboradores”.

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Por lo pronto, comentó que el 70% de los 326 socios que tiene este centro patronal ha realizado pruebas pilotos y ha buscado asesoría de desarrolladores de software que les ayude a reacomodar los turnos en las empresas, los fines de semana y el tiempo extra.

Asimismo comentó que entre un 15 a 20% es lo que se estarán incrementando los costos para las empresas con la aplicación de la jornada reducida, sin embargo, añadió que quienes estarán batallando más serán las Pymes.

REFORMA JUDICIAL: LA INCERTIDUMBRE YA FRENA LA INVERSIÓN

En la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste, entre los temas que López Villareal abordó de agenda nacional, fue la Reforma Judicial.

De acuerdo al Monitor Judicial de Data Coparmex, la Reforma Judicial está modificando las decisiones empresariales, un 67.8% de las empresas reportó efectos negativos de la Reforma Judicial en sus decisiones de inversión o expansión, un 28.8% ya redujo o pospuso proyectos concretos de inversión y 38.9% actúa con mayor cautela antes de invertir.

Fueron encuestadas 3,721 empresas que pertenecen a los 721 centros empresariales de Coparmex, por lo que la incertidumbre jurídica ha dejado de ser solo una preocupación institucional porque ya está afectando las decisiones de inversión y generación de empleo.

También habló sobre las elecciones 2027 y sobre “que la certeza no se negocia, advirtió sobre las decisiones que debilitan los mecanismos de vigilancia y verificación electoral como son contar con menos controles de verificación electoral, los cambios en la revisión de boletas y las vacantes institucionales”.

FORMACIÓN DUAL

En la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste participó el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, quien comentó que este esquema de enseñanza y aprendizaje en los niveles de educación media superior y superior que se realiza en la institución educativa y en la unidad económica. Asimismo resaltó que Coahuila es un estado pionero en la implementación de este modelo.

Son 1,400 estudiantes los que se están formando en entornos reales de trabajo y más de 300 empresas participantes y su cobertura se tiene en todas las regiones del estado.

En educación media superior son 1,147 y de ellos, el Conalep concentra el 58.3% del total con 669 estudiantes, la DGTI con 248 que representan el 21.6% del total y el CECyTE con 230 que representa el 20.1% del total.

Y en educación superior y alianzas son 258 estudiantes, participan seis universidades y de ellas tres son públicas y tres privadas.