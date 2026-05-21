No crece valor de empresas constructoras en México y se desploma por 3era vez contratados en marzo de 2026

En febrero de 2026 la caída anual de las y los contratados en la industria de construcción fue de 2.9% y con un aumento mensual de 0.2%, por lo que en términos anuales se observó una tercera caída con los datos más recientes de la ENEC. En enero sí hubo caídas en el personal ocupado mensual y anualmente de 0.1 y 3.8%, respectivamente.

El personal ocupado de las empresas constructoras cayó 3.2% en marzo de 2026 con respecto al mismo mes de 2025 y se observó un decremento de 0.3% a tasa mensual, así como una tasa de cambio de 0% en el valor de producción de la actividad constructora de México, reportó la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

Además, en los primeros tres meses de 2026 se presentaron por tercera ocasión caídas anuales en las siguientes categorías del personal ocupado:

- Dependiente de la razón social (en enero -4% y febrero, -2.7%; en marzo fue de -2.8%),

- Obreros (en enero -4.4% y febrero, -3.2%; en marzo fue de -3.2%),

- Empleados administrativos (primer mes del año -2.6%; en el segundo, -1.3% y en el tercero -1.4%)

El tiempo laborado por los trabajadores de la construcción también registraron variaciones porcentuales a tasa mensual (+0.4%) y anual (-2.8%) en marzo de 2026. En enero los cambios porcentuales fueron 0.3% y -4.1%, respectivamente; en febrero las caídas mensuales en horas trabajadas fueron de 0.2% y anuales de 3.4%.

A su vez, los resultados de la ENEC del tercer mes de 2026 registraron una caída anual de 1% en la producción del periodo citado (en enero la caída anual fue de 1.1%; en febrero, 0.8%), observando una variación mensual general de 0% con respecto al segundo mes de 2026.

Sin embargo, las remuneraciones medias reales de los trabajadores en marzo de 2026 reportaron un crecimiento anual de 2.3% (repitiendo un aumento ya que en enero y febrero crecieron 3.1% y 2.3%, respectivamente) y una alza mensual de 0.3%, con respecto a febrero de 2026.

MÁXIMOS ANUALES EN MARZO DE 2026 POR ENTIDAD FEDERATIVA

El estado con mayor variación positiva en torno al valor de producción fue Hidalgo con la cifra de 104.8% —repitiendo posición con respecto a febrero de 2026. Mientras que Durango tuvo la variación más negativa en esta misma categoría con un resultado de -52.5% —también siendo el más bajo como en el segundo mes del año mencionado.

La variación positiva más alta en el indicador de personal ocupado la obtuvo Jalisco con un valor de 10.1%; Hidalgo registró una variación de -35.2%, siendo la más baja en torno a los trabajadores contratados.