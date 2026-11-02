Desciende precio del petróleo de Texas más de 6% por posible tregua con Irán

Luego de que trascendiera que tanto Estados Unidos como Irán buscan vías diplomáticas para poner fin al conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo intermedio de Texas cayó el lunes.

La reacción de los mercados ocurrió a unas horas de las elecciones de medio mandato estadounidenses, en medio de la incertidumbre sobre las próximas decisiones militares del presidente Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Insiste Trump que le encantaría presentarse en 2028, pero que la Constitución se lo impide

El precio del crudo ha bajado después de que el medio Axios informara de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su deseo de dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Trump prefiere no recurrir a la fuerza militar y que le gustaría resolver la situación con Irán “por la vía diplomática”.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, retrocedió 7.64%, hasta los 104.77 dólares en su contrato para entrega en enero. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense, cayó 7.36%, hasta los 96.46 dólares por barril para entrega en diciembre, de acuerdo con cifras reportadas por AFP.