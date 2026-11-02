Desciende precio del petróleo de Texas más de 6% por posible tregua con Irán

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    Desciende precio del petróleo de Texas más de 6% por posible tregua con Irán
    Fue hoy que Donald Trump comunicó a Benjamín Netanyahu su intención de priorizar una salida negociada con el gobierno de Irán. ESPECIAL.

Uno de los factores que más influyó en el comportamiento del mercado fue la posibilidad de que Irán permita reabrir el estrecho de Ormuz

Luego de que trascendiera que tanto Estados Unidos como Irán buscan vías diplomáticas para poner fin al conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo intermedio de Texas cayó el lunes.

La reacción de los mercados ocurrió a unas horas de las elecciones de medio mandato estadounidenses, en medio de la incertidumbre sobre las próximas decisiones militares del presidente Donald Trump.

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El precio del crudo ha bajado después de que el medio Axios informara de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su deseo de dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Trump prefiere no recurrir a la fuerza militar y que le gustaría resolver la situación con Irán “por la vía diplomática”.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, retrocedió 7.64%, hasta los 104.77 dólares en su contrato para entrega en enero. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense, cayó 7.36%, hasta los 96.46 dólares por barril para entrega en diciembre, de acuerdo con cifras reportadas por AFP.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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