Despiden a casi 800 trabajadores de Volkswagen Puebla por ‘contexto desafiante’ en la industria automotriz

A través de un comunicado oficial, la armadora de origen alemán calificó este ajuste como una medida “difícil pero necesaria”:

Volkswagen México anunció la cancelación indefinida del tercer turno de producción en las líneas de ensamble de los modelos Jetta y Tiguan en su planta de Puebla. Fuentes internas mencionaron la pérdida total de 786 empleos, de los cuales 611 corresponden al despido de personal con menor antigüedad, mientras que 175 bajas se gestionarán bajo el esquema de retiros voluntarios.

”Frente a un contexto desafiante para la industria automotriz a nivel mundial y en la región Norteamérica; Volkswagen de México ajustará sus capacidades de producción en la planta de Puebla acorde a las condiciones actuales de sus mercados clave”, justificando así el despido de casi 800 trabajadores.

”Como empresa, asumimos esta difícil pero necesaria medida apegados a lo que establece la ley”, apuntó la empresa automotriz.

La planta de Puebla, que opera desde hace más de seis décadas en la región y contaba hasta el mes de julio con una plantilla de 11 mil 815 colaboradores directos (de los cuales 7 mil 049 son trabajadores técnicos), reafirmó su intención de cumplir con lo establecido en el contrato.

REVISIONES DE CONTRATO DEL AÑO 2026

El despido de casi 800 trabajadores ocurre en el marco de la negociación para la revisión contractual de este año 2026, en la cual la compañía alemana presentó una oferta de incremento global del 10.04% al personal sindicalizado, dividida en 4.3% directo al salario y 5.74% en prestaciones económicas.

Hasta el momento, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw) no ha emitido ninguna postura ni comunicado oficial sobre la supresión del turno o el impacto laboral anunciado.

(Con información de medios nacionales)