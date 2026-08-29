Despiden a casi 800 trabajadores de Volkswagen Puebla por ‘contexto desafiante’ en la industria automotriz

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    Despiden a casi 800 trabajadores de Volkswagen Puebla por ‘contexto desafiante’ en la industria automotriz
    Los modelos Jetta y Tiguan dejarán de producirse el tercer turno, ya que se suprimirá toda esta línea de producción en Puebla. VANGUARDIA

La automotriz de origen alemana declaró que esta decisión ‘difícil pero necesaria’ resultará en la cancelación del tercer turno de producción de los modelos Jetta y Tiguan

Volkswagen México anunció la cancelación indefinida del tercer turno de producción en las líneas de ensamble de los modelos Jetta y Tiguan en su planta de Puebla. Fuentes internas mencionaron la pérdida total de 786 empleos, de los cuales 611 corresponden al despido de personal con menor antigüedad, mientras que 175 bajas se gestionarán bajo el esquema de retiros voluntarios.

A través de un comunicado oficial, la armadora de origen alemán calificó este ajuste como una medida “difícil pero necesaria”:

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-nissan-general-motors-y-volkswagen-son-el-top-3-en-ventas-de-julio-PF22631187

”Frente a un contexto desafiante para la industria automotriz a nivel mundial y en la región Norteamérica; Volkswagen de México ajustará sus capacidades de producción en la planta de Puebla acorde a las condiciones actuales de sus mercados clave”, justificando así el despido de casi 800 trabajadores.

”Como empresa, asumimos esta difícil pero necesaria medida apegados a lo que establece la ley”, apuntó la empresa automotriz.

La planta de Puebla, que opera desde hace más de seis décadas en la región y contaba hasta el mes de julio con una plantilla de 11 mil 815 colaboradores directos (de los cuales 7 mil 049 son trabajadores técnicos), reafirmó su intención de cumplir con lo establecido en el contrato.

REVISIONES DE CONTRATO DEL AÑO 2026

El despido de casi 800 trabajadores ocurre en el marco de la negociación para la revisión contractual de este año 2026, en la cual la compañía alemana presentó una oferta de incremento global del 10.04% al personal sindicalizado, dividida en 4.3% directo al salario y 5.74% en prestaciones económicas.

Hasta el momento, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw) no ha emitido ninguna postura ni comunicado oficial sobre la supresión del turno o el impacto laboral anunciado.

(Con información de medios nacionales)

Este artículo contó con la asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial para el procesamiento de datos y optimización de estructura. El contenido fue verificado, editado y avalado en su totalidad por el equipo editorial de Vanguardia MX bajo estándares humanos de calidad y veracidad.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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