Destacan colaboración entre empresas y trabajadores durante transmisión del Mundial en centros laborales

Luego de que se llevara a cabo el partido inaugural de la Selección Mexicana, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, dijo que observaron que entre las empresas de la región prevaleció una actitud de flexibilidad y colaboración entre empleadores y trabajadores, privilegiando el cumplimiento de los compromisos productivos como la oportunidad de disfrutar un evento de gran interés para los mexicanos.

Si bien, no cuentan con una encuesta forma que permita cuantificar el comportamiento de todas las empresas, si han identificado distintas alternativas implementadas por los centros de trabajo.

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En muchos casos, las empresas aprovecharon la ocasión para fortalecer la integración de sus equipos mediante la instalación de pantallas en áreas comunes, permitiendo a los colaboradores seguir la transmisión del partido.

Otras organizaciones realizaron ajustes temporales en sus horarios o en la duración de algunos turnos para facilitar que los trabajadores pudieran ver el encuentro con sus familias.

También hubo empresas que atendieron solicitudes individuales de vacaciones, permisos o esquemas de flexibilidad laboral previamente acordados con sus colaboradores.

López Villarreal indicó que en términos generales, los reportes que recibieron indicaron que el ausentismo fue limitado y manejable, sin afectaciones relevantes para la operación de las plantas o para el cumplimiento de programas de producción.

“Este tipo de acontecimientos demuestran la madurez de las relaciones laborales que caracterizan a Coahuila. La coordinación entre empresas y trabajadores permitió encontrar soluciones prácticas que conciliaron el interés de las personas por un evento deportivo de gran relevancia con la responsabilidad de mantener la productividad y la competitividad de nuestras empresas”, aseguró.

Externó que la experiencia confirma que cuando existe diálogo, confianza y compromiso entre las partes, es posible atender circunstancias extraordinarias sin comprometer el desempeño de los centros de trabajo.

“Coahuila volvió a demostrar que productividad y calidad de vida no son conceptos opuestos, por el contrario, cuando existe una sólida cultura laboral, ambas pueden avanzar de la mano”, aseguró.