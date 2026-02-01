Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base

CDMX.-El Banco Base estimó que dada la rigidez del gasto y que México ha caído en una trampa de estancamiento, que llevarán a tasas de crecimiento bajas, la deuda neta podría alcanzar hasta el 58% en 2030.

Fue el pasado viernes que se informó que la deuda pública de México, en su medida más amplia, es decir, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se ubicó en 52.6 por ciento del PIB al cierre del año pasado, superando el 52.0 por ciento registrado en 2024 y el 51.4 por ciento programado originalmente.

Al presentar las Perspectivas Económicas de México, la directora de Análisis Económico y Financiero, Gabriela Siller, ponderó que la meta de consolidación fiscal no se cumplió a pesar de los recortes a la inversión física y en un contexto en el que la economía mexicana cayó al registrar un avance de 0.71%.

Indicó que el compromiso no se cristalizó debido a la Secretaría de Hacienda cambió varias veces su proyección de déficit fiscal que fue subiendo.

Al cierre del 2025 el déficit fiscal de México, medido por los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se situó en 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por encima del 3.9 por ciento programado originalmente por la Secretaría de Hacienda (SHCP).

De hecho, expuso que la reducción de más de 27% en el rubro de inversión física que se observó en casi todo el año pasado, es el más significativo desde 1995.

En relación a la deuda dijo que “Ellos proyectan que la deuda neta como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se va a mantener constante en los siguientes años en alrededor de 53.5%”, indicó.

No obstante, aseguró que la deuda bruta podría representar el 60% del tamaño de la economía, lo que corresponde a un nivel por debajo de la calificación crediticia de la deuda soberana.

Resaltó que el ritmo más lento de la consolidación fiscal en México representa un grave riesgo para las finanzas públicas del país.

Lo anterior, ante la poca flexibilidad del presupuesto, ya que 72% está comprometido por los programas sociales con las transferencias, pensiones y el costo financiero de la deuda.

Añadió que el regreso de Petróleos Mexicanos (Pemex) a los mercados de deuda, es algo no positivo porque por un lado el gobierno le está dando recursos, y por el otro, la empresa se vuelve a endeudar, acusó.

Otro riesgo que se podría enfrentar es que si el tipo de cambio se mantiene en 17.25 pesos por dólar, habrá un impacto sobre las finanzas públicas.

De acuerdo con las sensibilidades publicadas en el paquete económico, estimó, sería de alrededor de 5% del gasto público proyectado para infraestructura.

Para el 2026 Banco Base pronostica que la economía nacional avance 0.9% en su escenario central, mientras que el optimista 1.4%, y un menor crecimiento con 0.6% en el pesimista.

Por otro lado analistas de Banamex, Coppel y HSBC han señalado que confían que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) crezca en el año 2026 entre 1.5 y 1.9%