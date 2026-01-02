Diez tiendas que abrieron o se expandieron durante 2025 en Saltillo

Diez tiendas que abrieron o se expandieron durante 2025 en Saltillo

Katya González
por Katya González

La llegada de grandes marcas internacionales, la ampliación de cadenas comerciales y la apertura de hoteles y supermercados consolidaron a Saltillo durante 2025 como un destino atractivo para la inversión

Dinero
/ 2 enero 2026
Durante 2025, Saltillo vivió un año de movimiento comercial marcado por la llegada de nuevas marcas, la expansión de cadenas ya consolidadas y la renovación de imagen de algunos espacios. Estas aperturas no sólo ampliaron la oferta para los consumidores, sino que también reflejaron la confianza de inversionistas en una ciudad con crecimiento sostenido.

$!La nueva tienda de Lacoste en Plaza Galerías abrió sus puertas el 14 de noviembre de 2025.
La nueva tienda de Lacoste en Plaza Galerías abrió sus puertas el 14 de noviembre de 2025. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Lacoste

La firma francesa Lacoste abrió su tienda en Plaza Galerías el 14 de noviembre de 2025, marcando su llegada a Saltillo con una propuesta enfocada en moda y estilo de vida. La marca apostó por una ciudad con economía firme y crecimiento constante, ofreciendo un espacio donde la elegancia y la identidad de la firma se reflejan en cada colección.

$!Cantia inauguró su espacio en Plaza Galerías el 13 de julio, presentando una amplia oferta de artículos para el hogar.
Cantia inauguró su espacio en Plaza Galerías el 13 de julio, presentando una amplia oferta de artículos para el hogar. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Cantia

Cantia llegó a Plaza Galerías el 13 de julio, con una tienda especializada en artículos para el hogar. Su oferta incluye productos para recámaras, cocinas, terrazas y salas, con un concepto integral que busca transformar los espacios domésticos. La marca se posicionó como una opción para quienes buscan diseño y funcionalidad en un solo lugar.

$!La marca española Sfera se sumó a la oferta de moda en Saltillo con su apertura en Plaza Galerías a finales de noviembre.
La marca española Sfera se sumó a la oferta de moda en Saltillo con su apertura en Plaza Galerías a finales de noviembre. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Sfera

A finales de noviembre, la cadena española Sfera abrió su tienda en Plaza Galerías, sumándose a la oferta de moda en Saltillo. La marca ofrece ropa para toda la familia y forma parte de la expansión de firmas internacionales que eligieron la ciudad como punto estratégico para crecer en el norte del país.

$!Nike inauguró su tienda en Plaza Galerías el 25 de septiembre, ampliando la presencia de marcas deportivas en la ciudad.
Nike inauguró su tienda en Plaza Galerías el 25 de septiembre, ampliando la presencia de marcas deportivas en la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Nike

El 25 de septiembre, Nike inauguró su tienda en Plaza Galerías, reforzando la presencia de marcas deportivas de alcance global en Saltillo. Su llegada amplió la oferta para consumidores interesados en artículos deportivos, calzado y ropa especializada, en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.

$!Grupo Merco inauguró su quinta sucursal en Saltillo el 13 de marzo de 2025, generando empleo y ofertando miles de productos.
Grupo Merco inauguró su quinta sucursal en Saltillo el 13 de marzo de 2025, generando empleo y ofertando miles de productos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Merco

El 13 de marzo de 2025, Grupo Merco inauguró su sucursal Otilio, la quinta tienda de la cadena en Saltillo. Con más de 2 mil 500 metros cuadrados de piso de venta y un catálogo de más de 10 mil productos, esta apertura generó alrededor de 100 empleos y fortaleció su presencia en la Región Sureste.

$!La primera tienda de Mi Súper Dollar General en Saltillo abrió el 14 de marzo en la colonia Saltillo 2000
La primera tienda de Mi Súper Dollar General en Saltillo abrió el 14 de marzo en la colonia Saltillo 2000 FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Mi Súper Dollar General

La primera tienda de Mi Súper Dollar General en Saltillo abrió el 14 de marzo en la colonia Saltillo 2000. Se trata de la novena tienda de la cadena en México, con más de 4 mil 300 productos, en su mayoría de origen nacional, y un enfoque en precios accesibles, promociones y servicios financieros para la comunidad.

$!El Hotel Wyndham Garden comenzó a operar en diciembre de 2025 sobre el bulevar Venustiano Carranza.
El Hotel Wyndham Garden comenzó a operar en diciembre de 2025 sobre el bulevar Venustiano Carranza. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Hotel Wyndham Garden

Tras cinco años desde el inicio de su construcción, en diciembre comenzó a operar el hotel Wyndham Garden sobre el bulevar Venustiano Carranza, en una zona estratégica cercana a comercios y hospitales. El inmueble cuenta con 101 habitaciones, además de restaurante, bar y áreas para reuniones, con un enfoque orientado al turismo de negocios y estancias corporativas. Aunque ya recibe huéspedes, hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha oficial de su inauguración.

$!El emblemático hotel Quinta Real cambió su nombre a Casa Mayor a partir del 1 de diciembre de 2025.
El emblemático hotel Quinta Real cambió su nombre a Casa Mayor a partir del 1 de diciembre de 2025. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Casa Mayor (antes Quinta Real)

Tras 21 años de operación, el Hotel Quinta Real cambió su nombre a Casa Mayor a partir del 1 de diciembre de 2025. El inmueble se integró a la cadena Marriott, dentro de la colección Autograph Collection, manteniendo su categoría de Gran Turismo y renovando su identidad sin perder su carácter emblemático.

$!Alsuper reforzó su presencia regional con dos nuevas sucursales en julio de 2025, ampliando su cobertura comercial.
Alsuper reforzó su presencia regional con dos nuevas sucursales en julio de 2025, ampliando su cobertura comercial. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Alsuper

En julio de 2025, Alsuper expandió su presencia con dos nuevas sucursales: La Encantada, en Ramos Arizpe, y Alsuper Plus 24 horas Las Maravillas, en Saltillo. Con estas aperturas, la cadena alcanzó 13 tiendas en la región, fortaleciendo su cobertura comercial y consolidando nuevos polos de desarrollo urbano.

$!El hotel de doble marca abrió el 1 de septiembre, combinando experiencias para estancias prolongadas y turismo moderno en Saltillo.
El hotel de doble marca abrió el 1 de septiembre, combinando experiencias para estancias prolongadas y turismo moderno en Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

TRU & HOMEWOOD SUITES BY HILTON

El primero de septiembre llegó a Saltillo el hotel de doble marca que suma 176 habitaciones en total, combinando los conceptos Homewood y True. Mientras Homewood está orientado a un perfil más senior y a estancias prolongadas, True apuesta por una experiencia pensada para millennials. El complejo se ubica en una zona estratégica, cercana a parques industriales, al centro comercial Parque Centro y al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. Cuenta con servicios como restaurante de cocina del norte de México, bar de coctelería artesanal, piscina climatizada, gimnasio y áreas de convivencia en un lobby interactivo.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

