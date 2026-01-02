Diez tiendas que abrieron o se expandieron durante 2025 en Saltillo

Durante 2025, Saltillo vivió un año de movimiento comercial marcado por la llegada de nuevas marcas, la expansión de cadenas ya consolidadas y la renovación de imagen de algunos espacios. Estas aperturas no sólo ampliaron la oferta para los consumidores, sino que también reflejaron la confianza de inversionistas en una ciudad con crecimiento sostenido.

Lacoste La firma francesa Lacoste abrió su tienda en Plaza Galerías el 14 de noviembre de 2025, marcando su llegada a Saltillo con una propuesta enfocada en moda y estilo de vida. La marca apostó por una ciudad con economía firme y crecimiento constante, ofreciendo un espacio donde la elegancia y la identidad de la firma se reflejan en cada colección.

Cantia Cantia llegó a Plaza Galerías el 13 de julio, con una tienda especializada en artículos para el hogar. Su oferta incluye productos para recámaras, cocinas, terrazas y salas, con un concepto integral que busca transformar los espacios domésticos. La marca se posicionó como una opción para quienes buscan diseño y funcionalidad en un solo lugar.

Sfera A finales de noviembre, la cadena española Sfera abrió su tienda en Plaza Galerías, sumándose a la oferta de moda en Saltillo. La marca ofrece ropa para toda la familia y forma parte de la expansión de firmas internacionales que eligieron la ciudad como punto estratégico para crecer en el norte del país.

Nike El 25 de septiembre, Nike inauguró su tienda en Plaza Galerías, reforzando la presencia de marcas deportivas de alcance global en Saltillo. Su llegada amplió la oferta para consumidores interesados en artículos deportivos, calzado y ropa especializada, en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.

Merco El 13 de marzo de 2025, Grupo Merco inauguró su sucursal Otilio, la quinta tienda de la cadena en Saltillo. Con más de 2 mil 500 metros cuadrados de piso de venta y un catálogo de más de 10 mil productos, esta apertura generó alrededor de 100 empleos y fortaleció su presencia en la Región Sureste.

Mi Súper Dollar General La primera tienda de Mi Súper Dollar General en Saltillo abrió el 14 de marzo en la colonia Saltillo 2000. Se trata de la novena tienda de la cadena en México, con más de 4 mil 300 productos, en su mayoría de origen nacional, y un enfoque en precios accesibles, promociones y servicios financieros para la comunidad.

Hotel Wyndham Garden Tras cinco años desde el inicio de su construcción, en diciembre comenzó a operar el hotel Wyndham Garden sobre el bulevar Venustiano Carranza, en una zona estratégica cercana a comercios y hospitales. El inmueble cuenta con 101 habitaciones, además de restaurante, bar y áreas para reuniones, con un enfoque orientado al turismo de negocios y estancias corporativas. Aunque ya recibe huéspedes, hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha oficial de su inauguración.

Casa Mayor (antes Quinta Real) Tras 21 años de operación, el Hotel Quinta Real cambió su nombre a Casa Mayor a partir del 1 de diciembre de 2025. El inmueble se integró a la cadena Marriott, dentro de la colección Autograph Collection, manteniendo su categoría de Gran Turismo y renovando su identidad sin perder su carácter emblemático.

Alsuper En julio de 2025, Alsuper expandió su presencia con dos nuevas sucursales: La Encantada, en Ramos Arizpe, y Alsuper Plus 24 horas Las Maravillas, en Saltillo. Con estas aperturas, la cadena alcanzó 13 tiendas en la región, fortaleciendo su cobertura comercial y consolidando nuevos polos de desarrollo urbano.