Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

Dinero Local
/ 11 noviembre 2025
    Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense
    En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila. Foto: Especial

Cuatro de cada 10 vehículos eléctricos mexicanos son de la Chevrolet Equinox EV; ventas de autos híbridos también avanzan 23% en primeros 10 meses del año

Un crecimiento de 34% registró la producción de vehículos eléctricos e híbridos en México durante el periodo enero-octubre de este año, mientras que la Equinox EV, que fabrica General Motors en Ramos Arizpe, se mantiene como el modelo más producido en este segmento a nivel nacional.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), basada en datos del INEGI, la producción total de vehículos eléctricos e híbridos alcanzó 186 mil 729 unidades.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila consolida producción nacional y cadena de suministro en electromovilidad

Durante ese mismo periodo, la Chevrolet Equinox EV reportó una producción de 71 mil 439 unidades, seguida del Ford Mustang Mach-E, con 55 mil 670; la Toyota Tacoma, con 35 mil 153; la Chevrolet Blazer EV, con 15 mil 685; y finalmente el Wagoneer S, con 8 mil 782 unidades.

$!Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

En cuanto a las ventas de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos, durante octubre se comercializaron 13 mil 607 unidades, frente a las 11 mil 32 del mismo mes de 2024, lo que representó un crecimiento de 23.3%.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados beneficiados por 2 mil 222 mdd en inversión automotriz durante segundo trimestre de 2025

Del total vendido ese mes, 77.4% correspondió a vehículos híbridos, 15% a eléctricos y 7.6% a híbridos conectables.

