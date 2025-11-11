Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Cuatro de cada 10 vehículos eléctricos mexicanos son de la Chevrolet Equinox EV; ventas de autos híbridos también avanzan 23% en primeros 10 meses del año
Un crecimiento de 34% registró la producción de vehículos eléctricos e híbridos en México durante el periodo enero-octubre de este año, mientras que la Equinox EV, que fabrica General Motors en Ramos Arizpe, se mantiene como el modelo más producido en este segmento a nivel nacional.
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), basada en datos del INEGI, la producción total de vehículos eléctricos e híbridos alcanzó 186 mil 729 unidades.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila consolida producción nacional y cadena de suministro en electromovilidad
Durante ese mismo periodo, la Chevrolet Equinox EV reportó una producción de 71 mil 439 unidades, seguida del Ford Mustang Mach-E, con 55 mil 670; la Toyota Tacoma, con 35 mil 153; la Chevrolet Blazer EV, con 15 mil 685; y finalmente el Wagoneer S, con 8 mil 782 unidades.
En cuanto a las ventas de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos, durante octubre se comercializaron 13 mil 607 unidades, frente a las 11 mil 32 del mismo mes de 2024, lo que representó un crecimiento de 23.3%.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados beneficiados por 2 mil 222 mdd en inversión automotriz durante segundo trimestre de 2025
Del total vendido ese mes, 77.4% correspondió a vehículos híbridos, 15% a eléctricos y 7.6% a híbridos conectables.