Arteaga: Festival de la Discada generaría derrama económica de 1.8 mdp

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    Arteaga: Festival de la Discada generaría derrama económica de 1.8 mdp
    El 2do Festival de la Discada que se realizará el 15 de agosto en El Tunal, Arteaga. REBECA RAMÍREZ

El Festival de la Discada se celebrará en El Tunal, Arteaga; el Comité organizador mencionó que se esperan 2 mil asistentes y el costo del acceso será de 150 pesos

El 2do Festival de la Discada que se realizará el 15 de agosto en El Tunal, Arteaga se contempla que genere una derrama económica de 1.5 a 1.8 millones de pesos, asimismo se espera una asistencia de dos mil personas.

En rueda de prensa la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua, el capitán de jueces y delegado de la Asociación de Parrilleros de Coahuila, Miguel Ángel Moncada, así como Francisco Javier Flores de la Peña, integrante del Comité del Festival de la Discada Tunal y el presidente de la OCV Saltillo, Enrique López presentaron los pormenores del evento.

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Se destacó que el Festival es un concurso y un día de diversión familiar en El Tunal, y este año se tiene como meta contar con 25 equipos, de los que ya hay 23 registrados. Cada uno estará integrado por seis personas y participarán en tres categorías como son la Discada, Postre de Manzana y la Mejor Salsa.

NOVEDADES DEL FESTIVAL Y PRECIOS

En las tres categorías se tendrá una premiación en efectivo para los tres primeros lugares, mientras que los segundos y terceros se les entregará un reconocimiento, además se contará con dos grupos musicales durante el evento, como son La Maldita Stampida y Zappe Country.

Los equipos llegarán a instalarse desde las 8 de la mañana, mientras que el festival iniciará desde las 12 del mediodía, para el concurso se contará con 9 jueces que han participado en competencias nacionales e internacionales, además se tiene un sistema muy sólido de calificaciones que arrojarán los resultados casi inmediatamente al terminar la competencia.

Finalmente para el público en general, el costo del brazalete será de 150 pesos y con ello tendrán acceso a seis tacos, probar el postre y las diferentes salsas en esta experiencia culinaria del sureste de Coahuila.

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