Augusto Ramos perfila agenda 2026-2027 al frente de Canacar; confirma a Rómulo Mejía como vicepresidente

Tras confirmarse una tendencia irreversible a su favor en el proceso electoral interno de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos delineó los ejes que marcarán su gestión para el periodo 2026-2027 y anunció la integración de Rómulo Mejía Durán como vicepresidente general del organismo.

El actual presidente, Miguel Ángel Martínez, calificó la elección como ordenada, transparente y apegada a los estatutos. Destacó la participación en 28 centros de votación y el inicio de una transición institucional que culminará el 2 de marzo, durante la Asamblea General Ordinaria, cuando se formalice la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

En su primer mensaje, Ramos aseguró que su administración se regirá por cinco principios: transparencia radical, rendición de cuentas permanente, gobierno participativo y descentralizado, decisiones basadas en datos e inclusión sin excepciones. Entre las acciones planteadas figuran la publicación periódica de informes, la implementación de un tablero de control para medir compromisos y la realización de foros regionales para descentralizar decisiones.

Subrayó que la Cámara defenderá por igual a empresas de todos los tamaños, desde transportistas con una sola unidad hasta grandes flotas.