Autotransporte reporta caída de 25% en ingresos por aranceles, robos y falta de operadores

CDMX.- El sector de autotransporte de carga enfrenta problemas que impactan su operación, como la inseguridad, el lento ritmo de la economía, vacantes de conductores no cubiertas y una caída en el movimiento de mercancías atribuida a aranceles de Estados Unidos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán.

En conferencia de prensa, el dirigente señaló que los bloqueos carreteros fueron otro factor que afectó a los transportistas, al sostener que el año pasado se alcanzó una cifra récord de cierres de vialidades, con pérdidas económicas que no se pueden calcular y afectaciones también para la población usuaria de carreteras.

Martínez Millán consideró que el problema se ha agravado porque, dijo, “ahora se usa cualquier justificación para cerrar vialidades”, lo que complica la operación logística y el traslado de mercancías en distintas rutas del país.

El líder empresarial agregó que la industria arrastra un rezago de 90 mil vacantes de conductores que no se han podido cubrir, un factor que, en su planteamiento, limita la capacidad operativa de las empresas y presiona costos y tiempos de entrega.

Sobre el impacto comercial, indicó que los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos mexicanos —entre ellos acero, aluminio y automotriz— provocaron una disminución en el volumen de mercancía transportada. Afirmó que, por esta situación, los ingresos de los transportistas se contrajeron 25% el año pasado y que “en este primer mes la tendencia no es diferente”.

“Esperamos que ya hayamos tocado fondo, que la situación no sea lineal”, dijo, y sostuvo que “los resultados de las empresas (de autotransporte) entre 2024 y 2025 fue de menos 25%”. Añadió que el escenario se agrava al sumar robos, el costo de las unidades nuevas, la importación de unidades usadas, la falta de operadores y la tasa impositiva que deben cumplir.

Señaló que se registró una reducción de 21% de los casos en 2025 respecto de 2024, aunque insistió en que el sector sigue siendo víctima de la delincuencia. “El autotransporte somos víctimas de la delincuencia y somos una cifra, hoy sufrimos más violencia y no nos tiene felices”, afirmó.

Advirtió que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se sumará a los factores de incertidumbre, al señalar que este año los gobiernos de los tres países dialogarán sobre el cumplimiento del acuerdo, sin que el sector tenga claridad sobre el resultado. También mencionó la preocupación por la antigüedad de la flota, que llega a dos décadas, y afirmó que Canacar trabaja en esquemas de financiamiento para reducir la edad de los camiones que circulan en el país.