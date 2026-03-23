Coahuila: arrancó 2026 con caída de 18.6% personal ocupado en servicios de alojamiento y alimentos

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Dinero Local
/ 23 marzo 2026
    Coahuila: arrancó 2026 con caída de 18.6% personal ocupado en servicios de alojamiento y alimentos
    El objetivo de la EMS “es proporcionar información estadística económica de coyuntura de manera oportuna y permanente sobre las actividades de servicios”, según Inegi. VANGUARDIA

Además, se registraron tasas negativas en los sectores de medios masivos de información, así como en los ingresos reales, según la Encuesta Mensual de Servicios de Inegi

El personal ocupado de Coahuila en servicios de “alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” obtuvo una variación negativa de -18.6%, siendo la primer entidad federativa en reportar un decrecimiento de doble dígito en enero de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, reportó la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los principales estados que reportaron un decrecimiento en el personal ocupado en servicios de alojamiento y alimentos similar al de Coahuila en el periodo citado fueron Baja California (-14.1%), Durango (-10.1) y Estado de México (-9.7%).

https://vanguardia.com.mx/dinero/comenzo-sin-cambios-2026-en-el-personal-ocupado-de-las-industrias-manufactureras-de-mexico-DI19669813

La EMS registró una variación en el personal ocupado de -1.1% en términos anuales y de -0.1% a nivel mensual en el país, siendo los primeros resultados de esta encuesta para 2026.

En Coahuila, los contratados del sector “Información en medios masivos” también decayeron 10.3%. Las caídas a tasa anual más pronunciadas de este rubro se registraron en Oaxaca (-26.6%), Colima (-13%) y Yucatán (-11.2%), en enero de 2026.

A su vez se observaron variaciones negativas en los ingresos totales reales de Coahuila de los servicios de información en medios masivos y de alojamiento temporal y alimentos —siendo el estado con mayor baja en este rubro—, con cifras de -2 y -15.2%, respectivamente y en términos anuales.

Con respecto a los ingresos para el sector de medios masivos, los estados que registraron las caídas de doble dígito fueron Sinaloa (-21.8%), Hidalgo (-18.4%) y Estado de México (-16.8%); para servicios de hospedaje y alimentos: Tabasco (-14.7), Baja California (-13.8%) y Campeche (-13.1%) obtuvieron los primeros tres lugares a la baja.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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