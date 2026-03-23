Coahuila: arrancó 2026 con caída de 18.6% personal ocupado en servicios de alojamiento y alimentos

Los principales estados que reportaron un decrecimiento en el personal ocupado en servicios de alojamiento y alimentos similar al de Coahuila en el periodo citado fueron Baja California (-14.1%), Durango (-10.1) y Estado de México (-9.7%).

El personal ocupado de Coahuila en servicios de “alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” obtuvo una variación negativa de -18.6%, siendo la primer entidad federativa en reportar un decrecimiento de doble dígito en enero de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, reportó la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La EMS registró una variación en el personal ocupado de -1.1% en términos anuales y de -0.1% a nivel mensual en el país, siendo los primeros resultados de esta encuesta para 2026.

En Coahuila, los contratados del sector “Información en medios masivos” también decayeron 10.3%. Las caídas a tasa anual más pronunciadas de este rubro se registraron en Oaxaca (-26.6%), Colima (-13%) y Yucatán (-11.2%), en enero de 2026.

A su vez se observaron variaciones negativas en los ingresos totales reales de Coahuila de los servicios de información en medios masivos y de alojamiento temporal y alimentos —siendo el estado con mayor baja en este rubro—, con cifras de -2 y -15.2%, respectivamente y en términos anuales.

Con respecto a los ingresos para el sector de medios masivos, los estados que registraron las caídas de doble dígito fueron Sinaloa (-21.8%), Hidalgo (-18.4%) y Estado de México (-16.8%); para servicios de hospedaje y alimentos: Tabasco (-14.7), Baja California (-13.8%) y Campeche (-13.1%) obtuvieron los primeros tres lugares a la baja.