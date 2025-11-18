Coahuila: Este ha sido el peor año en incertidumbre; se aclarará hasta el 2T de 2026, prevé Davisa

Este ha sido el peor año en términos de incertidumbre; sin embargo, el próximo año comenzará a clarificarse a partir del segundo trimestre, señaló el director general de Davisa, Víctor Mohamar Servín.

Comentó que, aunque en este último bimestre del año la situación empieza a mejorar ligeramente, el avance es marginal. Añadió que será hasta que existan reglas claras cuando la actividad retomará un buen ritmo y, en su opinión, esto no ocurrirá sino hasta que se llegue a un acuerdo en el marco del T-MEC.

“Puede ser antes de que se firme, pero que ya haya más avance en la negociación. Ahorita no tenemos claridad de cuándo va a empezar la negociación o qué tanto se ha negociado por fuera. No sabemos nada y eso significa incertidumbre; y con incertidumbre hay pocas decisiones”, dijo.