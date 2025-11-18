Coahuila: Este ha sido el peor año en incertidumbre; se aclarará hasta el 2T de 2026, prevé Davisa

    Víctor Mohamar Servín, director general de Davisa, anticipó que faltan más de seis meses para que se reactive la actividad económica. Foto: Rebeca Ramírez

Víctor Mohamar, director general de la compañía, afirmó que hasta que existan reglas claras es cuando la actividad económica retomará

Este ha sido el peor año en términos de incertidumbre; sin embargo, el próximo año comenzará a clarificarse a partir del segundo trimestre, señaló el director general de Davisa, Víctor Mohamar Servín.

Comentó que, aunque en este último bimestre del año la situación empieza a mejorar ligeramente, el avance es marginal. Añadió que será hasta que existan reglas claras cuando la actividad retomará un buen ritmo y, en su opinión, esto no ocurrirá sino hasta que se llegue a un acuerdo en el marco del T-MEC.

“Puede ser antes de que se firme, pero que ya haya más avance en la negociación. Ahorita no tenemos claridad de cuándo va a empezar la negociación o qué tanto se ha negociado por fuera. No sabemos nada y eso significa incertidumbre; y con incertidumbre hay pocas decisiones”, dijo.

$!Los parques industriales de Davisa han recibido menos inversiones que las registradas en 2024.
Los parques industriales de Davisa han recibido menos inversiones que las registradas en 2024. Foto: Especial

En el caso de los parques industriales de Davisa, informó que este año, en el Parque Santa María, se han concretado tres inversiones —contra las 12 del año pasado—, mientras que en el Parque Santa Mónica se prevé concretar una expansión antes de que concluya el año, lo que representará la primera nueva inversión de 2025. El primer parque presenta una ocupación del 60 por ciento y el segundo del 70 por ciento.

Asimismo, la empresa tiene planes para desarrollar más parques industriales, aunque esperarán a que haya mayor claridad. Les interesa el norte del estado, particularmente Piedras Negras, así como Torreón y la zona metropolitana Saltillo–Ramos Arizpe–Arteaga.

“Todo lo vamos a decidir hasta que estén más claras las reglas. Ahorita es una nube de incertidumbre que arrastramos desde el inicio de este año y que necesitamos que comience a despejarse”, indicó.

